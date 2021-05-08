ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 40. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oldu. Fatih Terim'li Galatasaray, şampiyonluk iddiasını son 2 maça taşımak için Beşiktaş'ı devirmek zorundaydı. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı vardı. Galatasaray, Babel'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Ghezzal'in attığı penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. 45+1'de Falcao, penaltı golüyle yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi: 2-1. Galatasaray, 77. dakikada Arda Turan'ın attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sarı kırmızılılar, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını kızıştırdı.





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MAÇTAN DAKİKALAR

❌ 2' Ghezzal sol kanattan duran topu kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Welinton kafasını vurdu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. VAR'dan yapılan inceleme kararı sonrasında da ofsayt kararı onaylandı.

🔶 6' Galatasaray'da Ryan Babel, N'Sakala'ya yaptığı hareketi sonrasında Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

⚽ GOL | 11' Gedson Fernandes, savunma arkasına koşu yapan Babel'e pasını gönderdi. Babel kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu şutunu attı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

⏱ 14' Beşiktaş etkili geldi. Orta alanda Ghezzal, savunma arasına attığı pasla Larin'i hareketlendirdi. Ancak Muslera tehlikeyi sezerek kalesinden çıktı ve Larin'in topla buluşmasına engel oldu.

🔶 14' Valentin Rosier, taç çizgisine yakın bir noktada Marcao tarafından faule maruz kaldı. Brezilyalı stoper sarı kart gördü.

⏱ 15' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal sağ kanattan kullandığı duran top sonrasında ceza sahasına ortasını gönderdi. Kalabalıkta Larin kafa vuruşunu tam yapamadığı için top yandan auta çıktı.

🔶 30' Beşiktaş'ta Josef de Souza, Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.





📺 38' Ryan Donk'un ceza sahası içerisinde Atiba'ya yaptığı hareket sonrasında Beşiktaşlılar penaltı bekledi. VAR'a giden Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

⚽ GOL | 42' Beşiktaş'ta topun başına gelen Rachid Ghezzal şutunu attı ve penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

⏱ 44' Galatasaray, sağ kanattan Gedson Fernandes ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya arka direkte Babel vurdu ancak top yan ağlarda kaldı. Bu karambolde Falcao, Atiba tarafından faule maruz kalarak yerde kaldı ve Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

🔶 44' Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, bu pozisyon sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

⚽ GOL | 45+1' Falcao penaltı atışını kullanmak için topun başına geldi. Kolombiyalı futbolcu şutunu çekti ve kaleci Ersin ile topu farklı köşelere gönderdi.

⏱ 45+5' Falcao, sağ çaprazdan kaleye biraz uzak bir mesafeden frikik kullandı. Kolombiyalı şutunu çekti, top yan filelerde kaldı.

⏱ 50' Sağ kanattan DeAndre Yedlin, ceza sahasına ortasını gönderdi. Orada boş pozisyonda Onyekuru kafasını vurdu, top kaleci Ersin'de kaldı.

⏱ 55' Galatasaray gole çok yaklaştı. Savunmadan topla birlikte atağa çıkan Marcao, savunma arkasına koşu yapan Saracchi'ye pasını gönderdi. Uruguaylı futbolcu kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı, şutunu attı genç file bekçisi gole izin vermedi.

⏱ 67' Beşiktaş etkili geldi. Atiba pasını Larin'e gönderdi. Kanadalı futbolcu sağ tarafta boş pozisyonda olan Ghezzal'e pasını attı. Cezayirli futbolcu topu önüne aldıktan sonra ters ayağıyla şutunu çekti ancak Muslera gole izin vermedi.

⚽ GOL | 77' Galatasaray, Arda Turan'ın attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Kerem, Emre Kılınç'a pasını atmak isterken Rosier araya girdi ancak istediği müdahaleyi yapamayınca topu Emre'ye kaptırdı. Emre Kılınç, topu aldıktan sonra ceza sahasına girdi, kalesini terk eden Ersin'i çalımladı, penaltı noktası önündeki Arda Turan'a pasını gönderdi. Tecrübeli futbolcu şutunu attı ve sarı kırmızılılar 3-1 öne geçiren golü kaydetti.