(ÖZET) Galatasaray-Ankaragücü maç sonucu: 6-0

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Bayram Bektaş ile anlaşan ancak transferdeki anlaşmazlık nedeniyle Mustafa Kaplan ile Galatasaray maçına çıkan Ankaragücü, ligin ilk yarısında etkileyici performansının çok altında kalarak sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekipte de forvet olmaması henüz kafalarda soru işareti bırakırken bu maçtan 6-0 gibi farklı bir skorla ayrılması taraftarları mest etti. Galatasaray'a farklı skoru getiren golleri Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Ndiaye kaydetti.

Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Galatasaray hızlı başladı

Galatasaray maça baskılı başladı ve henüz 53. saniyede Sinan Gümüş ile skoru 1-0'a getirdi. Ayağa paslarla rakip ceza alanına sokulan Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Onyekuru vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde Sinan Gümüş tamamladı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü attı

Ankaragücü oldukça dağınık bir şekilde maça başladı. 2. dakikada Galatasaray ön alanda baskıyı sürdürdü. Kaleci Altay kendisine gönderilen topu uzaklaştırmak isterken Feghouli araya girdi ancak ona çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

Maçın ilk sarı kartı 5. dakikada Ankaragücü'nden Thibault Moulin'a çıktı.

Onyekuru'dan vole denemesi

Galatasaray bu dakikaya kadar Ankaragücü savunmasına karşı pozisyon bulmakta hiç zorluk çekmedi. 10. dakikada Galatasaray yine etkili geldi. Ceza alanı dışından Belhanda'nın şutunda savunmadan seken topa altı pasın gerisinde Onyekuru voleyi vurdu, top üstten auta çıktı.

Bu haberi de okudular Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber!

Sinirler gerildi

Maçın 15. dakikasında iki takım arasında gerilim yaşandı. Pinto'nun Feghouli'ye yaptığı hareket sonrası iki oyuncu arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Hakem Alper Ulusoy, Pinto'ya ve Belhanda'ya sarı kart gösterdi. İki oyuncu da gelecek hafta için cezalı duruma düştü.

Orta saha şeklinde geçen mücadelenin ardından Sarı Kırmızılı ekip tekrardan Ankaragücü yarı sahasında daha fazla görünmeye başladı. 20. dakikada Galatasaray atağında Sinan Gümüş uzak mesafeden kaleyi denedi. Kaleci Altay üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

Onyekuru farkı 2'ye çıkardı

Maçta dakikalar 21'i gösterdiğinde sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında Ndiaye tek dokunuşla Onyekuru'yu gördü. Onyekuru da vücut çalımıyla savunmadan sıyrılıp topu köşeden ağlara gönderdi.

23. dakikada Onyekuru'nun bindirmesinde Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmak istediği top Linnes'in önünde kaldı, onun pasında top Sinan'a geçecekken savunma kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

Yine Sinan sahnede

26. dakikada Sinan Gümüş yine skor tabelasını değiştiren isim oldu. Sağ kanattan bindirme yapan Mariano, Belhanda'yla paslaştıktan sonra ortasını yaptı. Sinan Gümüş'ün penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. Sinan böylece takımının 3. kendisinin 2. golünü kaydetti.

Yenilen 3 golün ardından Başkent ekibi oyuncu değişikliğine gitti. Bakary Kone, Heurtaux yerine oyuna dahil oldu.

31. dakikada hakem Alper Ulusoy bir kez daha sarı kartına başvurdu. Bu kez kartı gören isim Galatasaray'dan Martin Linnes.

Mücadelenin 32. dakikasında ender gelişen Başkent ekibinin atağını izledik. Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Bakary Kone kale alanı içinde kafayı vurdu, top Muslera'nın kucağında kaldı.

33'te Galatasaray bu kez sağ kanattan geldi. Belhanda'nın pasıyla ceza alanı içinde topu alan Feghouli sol ayağıyla yerden vurdu, kaleci Altay topu kontrol etti.

34. dakikada Belhanda'nın sol kanattan taşıdığı topu ceza alanından Mariano havalandırdı, kale alanı içindeki Sinan Gümüş istediği kafa vuruşunu yapamadı.

Maçın 37. dakikasında bir sarı kart daha çıktı. Fernando rakibin hızlı atağını kesmek isteyince hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

İlk yarının sonlarında tempo bir hayli düştü. Sarı Kırmızılı ekip soyunma odasına 3-0'lık skor avantajı ile gitti.

Mücadelenin 2. yarısına 2 ekip de oyuncu değişikliği yapmadan başladı.

Aslan direğe takıldı

Galatasaray ilk yarıda olduğu gibi 2. yarıya da baskılı bir şekilde başladı 48. dakikada Fernando'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sinan Gümüş sol kanattan ceza alanına girdi ve çaprazdan sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Maçta dakikalar 50'yi gösterdiğinde Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası Belhanda yerde kaldı. Yıldız futbolcuya sağlık görevlileri anında müdahale etti. 2 dakika sonra tedavisi tamamlanan Belhanda ayağa kalktı, oyun da kaldığı yerden devam etti.

55. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Belhanda'nın içeriye sert bir şekilde çevirdiği topu kaleci Altay yumrukladı.

Bu haberi de okudular Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın ikinci yarıya iyi başlaması gerekiyordu ve...

Maçın 57. dakikasında Ankaragücü'nden Kenan Özer de sarı kartlılar kervanına katılan futbolcu oldu.

Maçın 58. dakikasında Ankaragücü'nün nadir ataklarından biri gelişti. Ankaragücü atağında Kubilay ceza alanı dışından vuruşunu yaptı, kaleci Muslera zorlanmadan topu kontrol etti.

Onyekuru durmuyor

59'da Galatasaray fırtınası hız kesmiyor. Ankaragücü'nün orta alanda yaptığı top kaybı sonrası Fernando'yla gelişen atakta Brezilyalı oyuncudan pası alan Onyekuru ceza alanının ilk metrelerinde karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı. Bu aynı zamanda Onyekuru'nun maçtaki 2. golü oldu.

Golün ardından Ankaragücü 2. oyuncu değişikliğine gitti. Kenan Özer yerine oyuna giren isim Nduka oldu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray taraftarından yönetime transfer tepkisi! Hedefte Abdurrahim Albayrak var!

Onyekuru hat-trick yaptı

Onyekuru 63. dakikada yine sahneye çıkarak 3. golünü attı ve mücadelede hat-trick yapmayı başardı. Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Feghouli'nin yerden ortasında herkesi geçen topu arka direkte demarke kalan Onyekuru ağlara yolladı. Skor 5-0'a geldi. Ankaragücü savunması bu maçta hiç varlık gösteremedi.

68. dakikada Ankaragücü son oyuncu değişiklik hakkını kullandı ve Tiago Pinto yerine oyuna giren isim Mehmet Sak oldu.

Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini 71. dakikada gerçekleştirdi. Martin Linnes yerine oyuna giren isim yeni transfer Emre Taşdemir oldu.

Bifouma uzaktan denedi

73'te Ankaragücü'nden şansını deneyen isim Bifouma oldu. Başkent ekibinin nadir ataklarından birinde kendisini taşıdığı topa ceza sahası dışından vuran Bifouma, kaleyi bu kez bulamadı. Top sert bir şekilde yandan auta gitti.

76'da Galatasaray bir kez daha sağ kanattan tehlikeli bir şekilde geldi. Sağ kanattan bindiren Mariano'nun arka direğe harika ortasında Ndiaye ile gole çok yaklaştı.

77. dakikada Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Günün başarılı ismi Sinan Gümüş yerini genç Yunus Akgün'e bıraktı. Sinan attığı 2 golle takımına katkıda bulundu.

80'de Galatasaray atağında Belhanda ceza alanı dışından şutunu çekti, top yandan auta çıktı.

Feghouli yararlanamadı

Mücadelenin 82. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeri çevirdiği topta kaleci Altay önce Onyekuru'ya, ardından Feghouli'ye gol şansı tanımadı.

84. dakikada Galatasaray son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Maicon yerine oyuna giren isim Gökay Güney oldu.

Ndiaye'den jeneriklik gol

Galatasaray farkı iyice arttırdı. 86'da sağ kanattan Mariano'nun içeri çevirdiği topa Gökay vurdu, kaleci Altay'dan dönen topu Ndiaye nefis bir voleyle ağlara yolladı.

Belhanda direğe takıldı

90+1'de Galatasaray farkı 7'ye çıkarma şansını değerlendiremedi ve direğe takıldı. Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa ceza alanı ön çizgisinden Belhanda gelişine vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Hakem Alper Ulusoy'un maçı bitiren düdüüğü çaldı ve Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Ankaragücü'nü sahasında 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Feghouli ve Sinan Gümüş

Ankaragücü : Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlendi.

Yeni transfer Marcao 11'de başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Brezilyalı stoper Marcao'ya ikinci yarının ilk maçında ilk 11'de şans verdi. Marcao'ya stoper hattında vatandaşı Maicon eşlik ederken, savunmanın sağ kanadında da yine başka bir Brezilyalı Mariano görev aldı. Sol bekte ise Asya Kupası nedeniyle kadroda olmayan Yuto Nagatomo yerine Martin Linnes forma giydi. Bir diğer yeni transfer Emre Taşdemir ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'da sezon başından bu yana çözüme kavuşturulamayan forvet problemi ise MKE Ankaragücü mücadelesinde de Terim'in elini zorlaştırdı. Sezona takımdaki tek santrfor olarak başlayan Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu bölgede oyuncu bulmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Sinan Gümüş'e bu pozisyonda görev verdi. Sinan Gümüş'ün arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev alırken, orta saha ikilisi olarak ise N'Diaye ve Fernando sahaya çıktı. Öte yandan sarı kırmızılı takımın ilk 11'inde tek Türk isim olarak Sinan Gümüş yer aldı.

Mustafa Kaplan ilk kez

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sarı lacivertli ekibin başındaki ilk maçına Galatasaray mücadelesi ile çıktı. Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan, daha sonra deneyimli teknik adam ile yollarını ayırarak takımın başına Bayram Bektaş'ı getiren Ankaragücü, devre arasında Bektaş ile de ayrılık yaşadı ve Mustafa Kaplan ile anlaştı. Kaplan yeni takımının başındaki ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Terim'siz son maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son kez oyuncularını yalnız bırakacak. Fenerbahçe mücadelesinin ardından aldığı önce 7, sonrasında 3 maçlık cezaların ardından sarı kırmızılı takımın çıktığı 8 lig ve kupa maçında takımını yalnız bırakan deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü ve Boluspor mücadelelerinin ardından oynanacak Göztepe maçı ile yeşil zemine geri dönecek. Öte yandan aynı mücadelenin ardından 8 maçlık ceza alan antrenör Hasan Şaş ise cezasını tamamlayarak MKE Ankaragücü maçında kulübedeki yerini aldı.