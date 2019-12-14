(ÖZET) Galatasaray - Ankaragücü maç sonucu: 2 - 2

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Karşılaşma Ankaragücü'nün 10 kişiyle son dakikalarda bulduğu goller neticesinde 2-2 sona erdi.

Galatasaray, 53'te Feghouli ile öne geçerken 83'te Belhanda penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. Ankaragücü, 88'de İlhan Parlak'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirirken 90+1'de Kitsiou'nun golüyle 2-2'yi yakaladı.

Ankaragücü'nde Orgill, 72'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray, iç sahadaki Sivasspor karşılaşmasında da rakibi 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol yemiş fakat 3-2 kazanmayı başarmıştı. Bugün ise 72'de 10 kişi kalan Ankaragücü, yine 2 gol bularak Sarı-Kırmızılılar karşısında beraberliği yakaladı.

2-2'lik beraberlik sonrası Galatasaray, 24 puan olurken 6 hafta sonra ilk puanını alan Ankaragücü ise puanını 10'a çıkardı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ankaragücü'nde Orgill savunma arkasına hareketlenirken Marcao, vuruş şansı vermedi.

7. dakikada Ankaragücü, sedat Ağçay ile etkili geldi. Sedat, taşıdığı top sonrası ceza sahası içi sol çapraza İlhan Parlak'a pasını verdi. İlhan'ın uygun pozisyondaki etkisiz vuruşu, yandan dışarı gitti.

SARI KART | 9. dakikada Ankaragücü'nde Ricardo Faty, Marcao'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

11. dakikada Galatasaray, Falcao ile gole yaklaştı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya etkili yükselen Falcao'nun vuruşunu kaleci Korcan kornere çeldi.

22. dakikada Ankaragücü'nün çıkarken kaybettiği top sonrası Galatasaray'da Mario Lemina'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

31. dakikada Galatasaray, Ankaragücü savunmasını eksik yakaladı. Babel'in ceza sahasına girerken sağ çaprazda Falcao'ya bıraktığı top sonucunda Kolombiyalı oyuncunun vuruşu az farkla dışarı gitti.

SARI KART | 32. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, Falcao'nun pozisyonunda Pazdan'ın müdahalesi nedeniyle korner beklerken itirazları sonucunda sarı kart gördü.

34. dakikada Mariano'nu sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas içinde Feghouli kafayı vurdu ama top üstten dışarı gitti.

SARI KART | 45+1. dakikada Ankaragücü'nde Orgill, Marcao'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

45+2. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Belhanda'nın hatalı pası sonrası Ankaragücü, kontratak şansı yakaladı. Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Orgill'in, savunmanın yerleşmesi sonrası ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | Galatasaray, 53. dakikada golü buldu. Ömer Bayram'ın kullandığı duran topa çok iyi yükselen Cezayir'li oyuncu, kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Korcan'ı avladı. Feghouli, Süper Lig’de bu sezon 2. golünü atarken Ömer Bayram da ligdeki asist sayısını 4 yaptı.

62. dakikada Galatasaray, penaltı kazanırken VAR incelemesi sonucunda bir önceki pozisyonda topun dışarı çıktığı anlaşıldı ve karar kornere çevrildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 66. dakikada sakatlık problemi yaşayan Mario Lemina çıkarken Selçuk İnan oyuna giren isim oldu.

KIRMIZI KART | 72. dakikada Ankaragücü'nde Orgill, hava topu mücadelesinde Donk'un suratına yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 76. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

PENALTI | Galatasaray, Taylan & Mariano ikilisinin sağ kanattan başlattığı atakla etkili geldi. Sonrasında Mariano'nun ceza sahasına girerken Taylan'a çıkardığı topta, Ante Kulusic rakibini düşürdü ve Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | 82. dakikada Taylan'a müdahalesi ile penaltıya neden olan Ante Kulusic, sarı kart gördü.

GOL | 83. dakikada penaltıyı kullanan Belhanda, topu ağlarla buluşturdu.

PENALTI | 86. dakikada Galatasaray'da Marcao'nun İlhan Parlak'ı ceza sahası içinde düşürmesi sonucunda bu kez Ankaragücü penaltı kazandı.

SARI KART | 86. dakikada penaltıya neden olan Marcao, sarı kart gördü.

GOL | 88. dakikada İlhan Parlak, penaltıdan skoru 2-1 yaptı.

GOL | 90+1. dakikada savunma arkasına atılan topta, sağ kanatta İlhan Parlak rakibinden kurtularak ceza sahası içindeki Kitsiou'yu gördü ve Yunan oyuncunun vuruşuyla skor 2-2'ye geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk), Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 76 Taylan Antalyalı)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail (Dk. 89 Alper Önal), Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat (Dk. 84 Moke), Faty (Dk. 77 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan, Orgill

GOLLER: Dk. 53 Feghouli, Dk. 83 Belhanda (P) (Galatasaray) - Dk. 88 İlhan Parlak (P), Dk. 90+1 Kitsiou (MKE Ankaragücü

SARI KARTLAR: Babel, Marcao (Galatasaray) - Faty, Cebrail, Kulusic (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’nın Paris Saint-Germain takımıyla oynanan maça ilk 11’de başlayan futbolculardan Emre Mor’u yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Jean Michael Seri ile süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi müsabaka kadrosunda yer almadı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine sakatlıkları geçen Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao forma giydi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Younes Belhanda, Babel ve Falcao 11’iyle başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

- Falcao 13 maç sonra ilk 11’de

Galatasaray’da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11’de başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim’de İstanbul’da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11’de sahadaki yerini aldı.

- Melo ve Ujfalusi’ye plaket verildi

Galatasaray’da daha önce forma giyen Brezilyalı Felipe Melo ile Çek Tomas Ujfalusi’ye karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Saha kenarında düzenlenen seremonide Melo ve Ujfalusi plaketlerini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın elinden aldı.

Taraftarların tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.



