(ÖZET) Galatasaray - Ankaragücü maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galataaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Ankaragücü'nü ağırladı. 90 dakikada iki takım adına da durgun bir futbol oynanırken Galatasaray'ın golü 45+2'de Saracchi'nin sol kanattan yerden ortasına ceza alanı içinde düzgün vuran Ryan Babel'den geldi. Ankaragücü'nde Bolingi ikinci yarıda çok net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, son dakikalarda Feghouli de boş kaleye kaçırdığı golle adeta saç baş yoldurdu. Galatasaray'ın attığı gole kadar Ankaragücü kalesini bulan tek bir şutunun olmaması da dikkat çekti.

Galatasaray bu galibiyetle 2'de 2 yaptı ve puanını 13'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda ve son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar...

3' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top kimseyi bulmuyor ve auta gidiyor.

7' Sağ kanatttan kapılan topta Saba Lobjanidze'nin arka direğe gönderdiği ortayı Omar Elabdellaoui kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

19' Ryan Babel'in kullandığı frikikte top barajdan sekerek kornere gitti.

Maçta ilk yarım saat golsüz geçildi.

36' Saba Lobjanidze'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Okan Kocuk topu çelmeyi başardı.

36' Galatasaray 0-0 Ankaragücü

Kaleyi bulan şut

0 Galatasaray

1 Ankaragücü

45+2' Galatasaray kaleyi tutan ilk şutunda golü buldu. Sol kanattan Saracchi'nin çalımla getirdiği topta yapılan ortaya düzgün vuran Babel takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu golle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

54' Saracchi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalıyor. Uruguaylı oyuncu yerini Emre Taşdemir'e bırakıyor.

57' Okan Kocuk'un hatası sonrası Jonathan Bolingi topla buluştu. Jonathan Bolingi'nin şutunda top yandan dışarı gitti. Galatasaray savunmasında maçın başından bu yana basit hatalar dikkat çekiyor.

61' Emre Taşdemir'in sol çizgiden ceza sahasına ortasında Luyindama'nın kafa vuruşu auta çıkıyor.

75' Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Marcao'nun yerine Donk oyunda. Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

82' Arda Turan sol kanattan ceza alanına girdi ve sıfırdan gol pası verdi ancak Feghouli boş kaleye topu ağlara gönderemedi.

90' 6 dakika uzatma verildi.

Galatasaray - Ankaragücü maçı ilk 11'leri;

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Yedekler: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda, Jesse, Feghouli