(ÖZET) Galatasaray - Altay maç sonucu: 3-1

Galatasaray, Antalya'da yaptığı ikinci yarı hazırlık kampı kapsamında ilk maçını TFF 1.Lig ekibi Altay ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray' adına golleri Falcao (pen), Belhanda ve Emre Akbaba kaydetti. Altay'ın tek golünü ise Hakan kaydetti

Yeni transferler Saracchi ve Jesse Sekidika oynadı

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği sol bek Marcelo Saracchi ilk yarıda, Jesse Sekidika ise ikinci yarıda yaklaşık 30 dakika sahada kaldı. Sekidika, Emre Akbaba'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Galatasaray'ın ilk yarıda kadroya bildirmediği Linnes yine mücadele de forma giyen isimler arasında yer aldı. Henry Onyekuru ise kamp kadrosunda yer almıyor.

Kaleci Berk penaltı kurtardı

Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban, ikinci yarıda Altay'ın Paixao ile kullandı penaltı vuruşunu çıkartmayı başardı. 2000 doğumlu kaleci maçın ikinci yarısında bir tane önemli kurtarış daha yaptı.