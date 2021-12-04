(ÖZET) Galatasaray - Altay maç sonucu: 2-2

Galatasaray , Süper Lig 'in 15. haftasında 7 maçtır kazanamayan Altay'ı ağırladı. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan mücadeleden iki ekip 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, Altay'ın ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 34. dakikada Halil Dervişoğlu ve 80. dakikada Diagne kaydetti. Altay'ın gollerini ise 17. dakikada Pinares ve 85. dakikada penaltıdan Bamba attı.

Maçın ardından Galatasaray 23 puana yükselirken, Altay ise puanını 18 yaptı.

Maçtan dakikalar

⏱ 3' | Sol taraftan kullanılan kornerde Patrick Van Aanholt'un ortasında Marcao kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

⏱ 5' | Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kalecide kaldı.

Ofsayta takıldı

⏱ 6' | Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı. Kerem, ceza sahasında kaleciyi geçip, sağ çaprazdan dar açıdan topu ağlara gönderdi. Fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

⏱ 9' | Poko'nun ceza sahasına gönderdiği ortasında savunmada Taylan Antalyalı topu kornere uzaklaştırdı.

⏱ 16' | Nelsson'un pasında savunma arkasına sarkan Mohamed, ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, fakat top savunmada İbrahim'e çarpıp kornere çıktı.

İlk gol Altay'dan

GOL | 17. dakikada Altay, Pinares'in golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde buluşan Pinares, uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, kaleci Muslera'ya da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.

⏱ 24' | Galatasaray gole çok yaklaştı. Van Aanholt ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top savunmada İbrahim'e çarpıp kornere çıktı.

⏱ 25' | Galatasaray bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Sol kanattan kullanılan kornerde Van Aanholt ortaladı, ön direkte Nelssonn kafayı vurdu kaleci Lis gole izin vermedi.

Galatasaray direğe takıldı

⏱ 30' | Van Aanholt ceza sahası içi sol çaprazdan yerden ortaladı, kale sahası içinde Mohamed sağ ayağının içiyle tek dokunuşu yaptı, kaleci Lis'e de çarpan top yan direkten geri geldi.

⏱ 32' | Sağ kanattan ceza alanına giren Bamba kaleciyle karşı karşıya kaldı, Bamba'nın vuruşunda kaleci Muslera, gole izin vermedi.

Galatasaray maça dengeyi getirdi

GOL | Galatasaray 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile maça dengeyi getirdi. Marcao'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli, topu kale sahasına çevirdi. O bölgede bulunan Halil Dervişoğlu vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

⏱ 42' | Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalecide kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

⏱ 48' | Van Aanholt'un ceza sahası içine doğru çevirdiği topta, Halil Dervişoğlu'ndan önce savunma araya girdi.

Galatasaray etkili geldi

⏱ 53' | Galatasaray etkili geldi. Feghouli'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top dışarı gitti.

⏱ 55' | Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında ceza sahasın içerisinde Feghouli, gelişine vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

⏱ 58' | Marcao'nun uzun pasında defansın arkasına koşu yapan Van Aanholt ceza sahası içerisinde topla buluşup içeri çevirdi. Halil Dervişoğlu'nun kontrol edip yaptığı vuruşta son anda savunma araya girdi.

⏱ 64' | Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta yerden giden top kalecide kaldı.

⏱ 66' | Altay etkili geldi. Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Bamba kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Top yan ağlarda

⏱ 67' | Sağ taraftan ceza alanına giren Kappel'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

⏱ 74' | Morutan'ın ceza sahası dışından denediği şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

⏱ 76' | Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

Galatasaray Diagne'nin golüyle öne geçti

GOL | 80. dakikada Diagne'nin golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde Van Aanholt ortayı yaptı, ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yapan Diagne, topu ağlarla buluşturdu.

VAR kontrolü ve penaltı

GOL | Altay, 85. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. VAR uyarısının ardından hakem Cüneyt Çakır, kenara gelip ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu izledi. Ceza sahası içerisinde Berkan'ın topa elle temas ettiğini belirleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bamba, topu filelere gönderdi ve maça tekrardan denge geldi.

⏱ 89' | Morutan ile paslaşarak merkezden ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yapmak istedi savunma son anda araya girdi ve pozisyonu önledi.

⏱ 90+8' | Kerem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Morutan, topu sola çekmek istedi fakat savunma son anda araya girdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki ekip 2-2'lik beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Galatasaray-Altay ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa Mohamed

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Altay'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Altay karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattını tamamen değiştirdi ve Babel, Barış Alper Yılmaz ile Diagne'yi yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed'e görev verdi. Orta sahada ise Emre Kılınç'ın yerine Feghouli ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray, Altay karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

Cicaldau ve Ömer Bayram kadroda yok

Galatasaray'da Cicaldau ve Ömer Bayram, Altay maçının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu, sarı kırmızılı takımın 21 kişilik Altay kafilesine alınmadı.

Aytaç Kara ligde 8 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ligde 8 maç sonra kadroda yer aldı. Aytaç en son Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile karşılaştığı Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde kadroda yer almış ve süre alamamıştı.

Fatih Terim'in cezası sürüyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

Mustafa Denizli tek değişiklik yaptı

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, takımının Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Thiam yerine Zeki Yıldırım'a ilk 11'de şans verdi.

Altay, Galatasaray karşısında sahaya; Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, Bamba ilk 11'i ile çıktı.

Mustafa Cengiz unutulmadı

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başkanları Mustafa Cengiz'i unutmadı. Sarı kırmızılılar, Altay ile oynanacak maçta Nef Stadyumu tribünlerine Mustafa Cengiz'in çiziminin yer aldığı "Başımız sağ olsun" yazılı pankartı astı.

Kadına şiddete son pankartı

Galatasaray'da futbolcular, maç için sahaya çıktığı sırada, "Kadına Şiddete Son" yazılı pankart ile sahaya çıktı.