(ÖZET) Galatasaray - Alanyaspor maç sonucu: 1-2

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırladı. Maça iyi başlayan Cim Bom pozisyon üretse de ilk yarım saat golü bulamadı. 34'te ise Francois Moubandje'nin büyük hatasında Cim Bom penaltı kazandı. Falcao penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. 43'te Babacar şık bir frikik golüyle Fatih Öztürk'ü avladı ve maça beraberlik geldi. 45+2'de Etebo'nun kırmızı kartı ise Cim Bom için soğuk duş etkisi yarattı.

İkinci yarıda 71'de Belhanda'nın golünden önce hava mücadelesinde Babel'in eline çarpan top ise VAR'a takıldı. 90+6'da Davidson ise Alanyaspor'a 3 puanı müjdeleyen golü attı.

Maçtan dakikalar...

3' Marcelo Saracchi'nin sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Steven Caulker topu uzaklaştırmayı başardı.

4' Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın ceza sahasının hemen gerisinden gelişine yaptığı vuruşta Fatih Öztürk topu çelmeyi başarıyor.

12' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Oghenekaro Etebo'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Steven Caulker kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

15' Galatasaray gole yaklaştı! Karşı karşıya pozisyonda Emre Kılınç, kaleci Marafona'yı geçemedi.

21' Khouma Babacar, ceza alanın içerisinde topa elle yaptığı müdahale nedeniyle hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

34' Galatasaray Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Francois Moubandje'nin ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Falcao çok sakin bir şekilde topu ortaya doğru vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

43' Babacar frikikten çok şık bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.

45+2' Galatasaray'da Etebo 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

İkinci yarı başladı.

46' Christian Luyindama'dan topu kapan Adam Bareiro'un ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

52' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Salih Uçan, Taylan Antalyalı'ya yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

58' Juanfran'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Martin Linnes kafayla topu uzaklaştırıyor.

67' Younes Belhanda, itirazları nedeniyle hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

71' Alanyaspor savunmasının üstüste hataları ve topu bir türlü uzaklaştıramaması sonucunda ceza alanı içinde Belhanda düzgün bir vuruş yaptı ve Sarı Kırmızılılar'ı 2-1 öne geçirdi.

VAR İPTAL ETTİ! VAR kontrolünün ardından pozisyon içinde hava mücadelesinde topun Babel'in eline çarpması sebebiyle gol iptal edildi.

90+6' Berkan Kutlu'nun ceza alanı dışıdnan şutunda ceza sahasındaki karambolde Davidson ayak içiyle çok iyi dokundu ev Fatih Öztürk'ü avlamayı başardı.





İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray:

Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Bakasetas, Siopis, Davidson, Hasan, Bareiro.

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetirken, Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Mustafa Savranlar üstlendi.

Milli takım arası sonrası lige galibiyetle başlamak isteyen sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Alanyaspor maçında ilk 11’de birçok değişikliğe gitti. Son oynanan Kasımpaşa maçına göre kadroda 6 farklı isme yer veren deneyimli teknik adam, Saracchi, Linnes, Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, ve Falcao’ya ilk 11’de yer verdi. MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ancak yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Omar Elabdellaoui sarı kırmızılılarda 21 kişilik kadroda yer almadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonun son maçı olan Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba ise Alanyaspor mücadelesi ile birlikte 88 gün sonra sarı kırmızılı formasına kavuştu. Teknik direktör Fatih Terim zorlu maçta, Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao ilk 11’ini sahaya sürdü.

KAPTAN LINNES

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de Linnes’e şans verdi. Norveçli futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı.

NEVZAT GÜZELIRMAK İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesi vefat eden Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.

AZERBAYCAN’A DESTEK

Öte yandan sarı kırmızılıların stadyumunda “Tek Millet İki Devlet Kardeşimizin Yanındayız” pankartıyla Azerbaycan’a destek verildi.



