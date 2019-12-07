Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Galatasaray, 20. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederken Muslera, birçok pozisyonda kalesinde devleşerek Alanyaspor'a gol şansı vermedi.

Galatasaray, ligde iki maçlık galibiyet hasretini sonlandırıp puanını 23'e yükseltirken Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

3. dakikada Alanyaspor'da Yacine Bammou'nun rakibinden sıyrılıp çektiği şut Muslera'nın üzerine gitti.

5. dakikada Galatasaray, sağ kanattan Ömer Bayram ile bir serbest vuruş kullandı. Ömer'in ortasında Adem'in kafa vuruşu ağlarla buluşurken VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi ve gol iptal edildi.

PENALTI | Galatasaray'da Jean Michael Seri'nin savunma arkasına attığı topu Mariano, içeri çevirmek istedi fakat N'Sakala'nın elle yaptığı müdahale sonrası Sarı-Kırmızılılar, penaltı kazandı.

GOL | 20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Younes Belhanda topu ağlara gönderdi.

SARI KART | 22. dakikada Alanyaspor'da Siopis, Adem Büyük'e yaptığı faul sonrası karşılaşmadaki ilk sarı kartı gördü.

SARI KART | 32. dakikada Fabrice N'Sakala'ya yaptığı faul sonrası Galatasaray'da Jean Michael Seri, sarı kart gördü.

Galatasaray'dan üst üste fırsatlar!

40. dakikada Galatasaray'da sol kanatta topu taşıyan Nagatomo, ceza sahası içine sol çizgide Ömer Bayram'a pasını verdi. Ömer'in içeri çevirdiği topa altı pas üzerinden Lemina vuruşunu yaparken Marafona köşeden topu başarılı şekilde çıkardı.

41. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açılırken Belhanda'nın yaptığı etkili vuruşu yine Marafona çıkardı.

45+1. dakikada Alanyaspor, Junior Fernandes ile etkili geldi. Fernandes, sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazındaki Bammou'yu gördü fakat onun vuruşunda Marcao topun önüne yatarak müdahalesini yaptı.

45+2. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşurken tehlikeli pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | Ömer Bayram'a yaptığı müdahale sonrası Alanyaspor'da Welinton, 51. dakikada sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynayacaları Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

57. dakikada Jean Michael Seri'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

60. dakikada Alanyaspor'da Welinton'ın içeri yaptığı ortada Bammou'nun kontrolü sonrası dönerek yaptığı vuruş Muslera'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Alanyaspor'da 63. dakikada Ceyhun Gülselam oyundan çıkarken Salih Uçan oyuna dahil oldu.

Alanya, gole çok yaklaştı!

64. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Bammou'nun çevirdiği topta Bakasetas, ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak kale direğine bir vuruş yaptı fakat Muslera topu çıkarmayı başardı. Muslera'nın kurtarışı sonrası topu önünde bulan Fernandes'in vuruşu yandan dışarı gitti.

Alanyaspor'dan büyük baskı!

Alanyaspor, Galatasaray kalesinde 2 dakika içinde 4 net fırsattan faydalanamadı.

71. dakikada Alanyaspor'da Welinton'un ortasına Caulker'ın yaptığı kafa vuruşunu Muslera harika bir kurtarışla kornere yolladı.

71. dakikada bu kez kullanılan kornerde Welinton'un altı pas üzerinden yaptığı vuruş Mariano'nun ayağına çarpıp üst direğe de temas ederek kornere gitti.

72. dakikada bu kez kullanılan kornerde Alanyaspor'da Caulker'ın yaptığı kafa vuruşunu yine Muslera kurtardı.

72. dakikada bir korner daha kullanan Alanyaspor'da Welinton'un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Junior Fernandes'in yerine Alanyaspor'da Onur Bulut oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Galatasaray'da Adem Büyük oyundan çıkarken Radamel Falcao oyuna dahil oldu.

Muslera'dan Alanya'ya geçit yok!

81. dakikada Alanyaspor, sol kanattan geldi. Yapılan ortada Yacine Bammou arka direkte altı pas içinde bomboş kaldı. Kontrol edip yaptığı vuruşu yine Muslera çıkardı.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 74 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk. 78 Falcao)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 62 Salih Uçan), Siopis (Dk. 88 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes (Dk. 73 Onur Bulut), Bammou

Gol: Dk. 20 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Siopis, Dk. 51 Welinton, Dk. 79 Onur Bulut, Dk. 89 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Seri, Dk. 89 Jimmy Durmaz (Galatasaray)