ÖZET | Galatasaray - Alanyaspor maç sonucu: 0-1

Galatasaray , Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Alanyaspor, 87. dakikada Candeias'ın attığı golle rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligde ilk yenilgisini alsa da üst üste 3. lig maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray, 5 maç sonunda 8 puanda kaldı. Bülent Korkmaz yönetiminde üst üste 2. galibiyetini alan Alanyaspor ise 5 maç sonunda 9 puana ulaştı.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

3. dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışında topla buluşan Patrick van Aanholt'un kaleyi karşıdan gördüğü pozisyondaki şutu üstten dışarı gitti.

5. dakikada Alanyaspor, etkili geldi. Davidson'un pasında hareketlenen Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sağ çizgiden içeri çevirdiği topta son anda Luyindama, Davidson'dan önce topa müdahale etti.

5. dakikada yine sağ kanattan gelişen atakta içeri yapılan orta sonucunda ceza sahasında bu kez vuruş şansı yakalayan Davidson'un şutu Yedlin'den döndü.

9. dakikada Alanyaspor, bu kez sol kanattan etkili gelirken Davidson'un ceza sahası içinden sol ayağıyla içeri gönderdiği top kimseye değmeden sağ kanattan taca çıktı.

12. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ortasına Efecan Karaca'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

19. dakikada Galatasaray'da sol kanattan ceza sahası içine giren Kerem'in ortası kaleye paralel şekilde diğer kanattan taca gitti.

21. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı korneri kaleci Serkan, ceza sahası dışına uzaklaştırmıştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Morutan'ın rakibinden kurtularak sağ ayakla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanatta Kerem'in ara pasında Berkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Serkan son anda...

35. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda gole yaklaştı. Kerem'in ceza sahası dışından müthiş şutunu Serkan Kırıntılı, direk dibinden çıkardı.

Alanyaspor gole çok yaklaştı!

38. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor'un atağında Borja'nın ortasına Nelsson'un ön direkteki müdahalesi Muslera'ya da çarptı ve üst direkten kornere gitti.

40. dakikada Borja'nın hatalı pasında Cicaldau, araya girerek topu Halil Dervişoğlu ile buluşturdu. Halil, topu ceza sahası içinde alırken Alanyaspor savunması çok çabuk şekilde onu üç savunmacıyla kapattı.

SARI KART | 41. dakikada Alanyaspor'da Emre Akbaba, sarı kart gördü. Cicaldau'nun Halil'e attığı pastaki avantaj pozisyonunun sona ermesinin ardından Abdulkadir Bitigen, Emre Akbaba'ya sarı kartını gösterdi.

43. dakikada Galatasaray'ın sağ köşeden kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışında Patrick van Aanholt çok sert bir vuruş yaparken top üstten dışarı gitti.

45+1'de Awaziem'in hatası sonucunda topla buluşan Berkan Kutlu'nun topu sürdükten sonra Alanyaspor ceza sahasına girerken yaptığı vuruş, kaleci Serkan'ın üzerine gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'dan ikinci yarı öncesi üç değişiklik

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da Morutan, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı oyundan çıkarlarken Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç oyuna girdiler.

46. dakikada Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in ceza sahası dışından uzak kale direğine doğru çektiği şut üstten dışarı gitti.

SARI KART | 47. dakikada Alanyaspor'da Diedhiou, topla giderken arkasındaki Berkan'ın yüzüne eliyle müdahalesi sonucunda sarı kart gördü.

Alanya hızlı geldi!

49. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Diedhiou, Nelsson'dan sıyrılırken Berkan'dan kurtulmaya çalıştığı anda top ceza sahası dışına açıldı ve Davidson'un ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.

54. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Borja'nın etkili ortasında Diedhiou, biraz geride kalınca top dışarı gitti.

SARI KART | 55. dakikada Berkan Kutlu, topla Alanyaspor ceza sahasına girmek üzereyken Fatih Aksoy, çekerek rakibini durdurdu ve sarı kart gördü.

56. dakikada Berkan'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası sol çaprazda ceza sahasına yakın noktadan Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşu Serkan çıkarmayı başardı.

Mohamed ile üst üste fırsatlar

59. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte kafa vuruşunu yapan Mostafa Mohamed, topu auta gönderdi.

59. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu, Alanyaspor savunmasından döndü.

Bir kafa vuruşu da Milunovic'ten

63. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Juanfran'ın ortası sonrası ceza sahası içinde uygun pozisyonda Milunovic'in yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

64. dakikada Galatasaray'da Mostafa Mohamed, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek plasesini yaptı fakat top Awaziem'e çarparak kornere gitti.

Fatih'ten kritik müdahale!

65. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Mostafa Mohamed'in pasında ceza sahasında altı pas üstünde topla buluşan Kerem'in vuruşu, Fatih'in müdahalesi ile kornere gitti.

68. dakikada sağ kanatta Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topta son anda Awaziem, araya girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Alanyaspor'da Davidson ve Diedhiou oyundan çıkarlarken Candeias ve Khouma Babacar oyuna girdiler.

72. dakikada Alanyaspor'da sağ kanattan Juanfran'ın ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşunu son anda Muslera, çıkardı.

Yedlin'e tepki

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada DeAndre Yedlin, oyundan çıkarken taraftarlardan tepki görürken yerine Ömer Bayerm oyuna girdi. Değişiklik sonrası Van Aanholt, sağ kanada geçerken Ömer Bayram sol beke geçti.

Kerem devam edemedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Galatasaray'da sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, yerini Ryan Babel'e bıraktı.

SARI KART | 83. dakikada Alanyaspor'da Serkan Kırıntılı, aut atışında zaman geçirme gerekçesiyle sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 85. dakikada Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın yerine Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.

GOL | 87. dakikada Borja'nın sol kanattan ortasında arka direkte Candeias'ın vuruşunu ilk anda Muslera çıkarırken dönen topta Candeias, yine vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

-

Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Alpaslan, Babel, Mostafa Mohamed, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Işık Kaan, Emre Kılınç, Feghouli

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

Yedekler: Marafona, Yusuf, Mevlja, Tayfur, Ahmed, Efkan, Novais, Candeias, Eduardo, Babacar

Mbaye Diagne kadroya alınmadı

Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim’in son 2 resmi karşılaşmada karoda olmasına rağmen süre vermediği tecrübeli golcü, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunun dışında kaldı.

Diagne’nin dün sosyal medya hesabından yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler spor kamuoyunda Terim’in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.

Assunçao ilk kez kadroda

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Gustavo Assunçao, ilk kez bir müsabakada kadroda yer aldı.

Yaz transfer döneminin son gününde Portekiz’in Famalicao takımından kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun adı ilk kez bir karşılaşmada kadroya yazıldı.

İlgili Haberler Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi Berkan Kutlu ve Emre Akbaba eski takım arkadaşlarıyla buluştu





Emre Akbaba ve Berkan Kutlu eski takımlarına karşı

Sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu ile turuncu-yeşilli oyuncu Emre Akbaba, ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

Yaz transfer döneminde Alanyaspor’dan Galatasaray’a gelen Berkan Kutlu ile Galatasaray’dan Alanyaspor’a kiralanan Emre Akbab, eski takımlarına karşı sahaya ilk 11’de çıktı.

Kadın futbol takımı, taraftarın önünde

Yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftara tanıtıldı.

Maç öncesinde statta teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcuların isimleri anons edildi. Sarı-kırmızılı takım, saha kenarına gelerek taraftarı selamladı. Taraftarlar da yeni kurulan takıma tezahüratlar ve alkışlarla destek verdi.

Selamlama öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Nurcan Çelik ile selamlaşarak elini sıktı.

Alanyaspor’da tek değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da son oynanan GZT Giresunspor maçının 11’ine göre tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Juanfran, Chidozie Awaziem, Nemanja Milunovic, Cristian Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson Pereira ve Famara Diedhiou 11’i ile sürdü.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmed Ildiz, Elhadji Babacar, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Joao Barbadas, Daniel Candeias, Miha Mevlja, Tayfur Bingöl yer aldı.

Bülent Korkmaz, cezası sona eren Efecan Karaca’yı ilk 11’de görevlendirdi. Korkmaz, GZT Giresunspor mücadelesine 11’de başlayan Candeias’ı ise yedeğe çekti.

Bülent Korkmaz’a destek

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz kaptanlarından Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı takımla tarihi başarılara imza atan ve kulübün unutulmazları arasına giren Korkmaz, Türk Telekom Stadı’na Alanyaspor’un teknik direktörü olarak geldi. Galatasaraylı taraftarlar da Korkmaz lehine "Büyük kaptan" diye tezahüratlarda bulundu.

Fotoğraflar: Murat Akbaş