(ÖZET) Galatasaray-Adana Demirspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig 'in 37. haftasının kapanış maçında Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'u ağırladı. 2 maçtır kazanamayan Galatasaray , bu sezon son kez Nef Stadı’nda oynadığı maçta taraftarını üzmedi. 9'da Cimbom kiralık gönderdiği genç yıldızı Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 geriye düştü.

30'da Berkan Kutlu'nun şutunda top Samet Akaydın'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Bafetimbi Gomis hata yapmadı ve skora dengeyi getirdi: 1-1. 55'te Kerem Aktürkoğlu, Babel'in ortasında arka direkte kafayı vurdu ve Cimbom'u 2-1 öne geçirdi. 63'te Kerem bu kez asisti yaptı, Gomis ceza alanında bitiriciliğini konuşturdu ve skorboardu 3-1 yaptı.

67'de ise İtalyan yıldız Mario Balotelli sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu uzaklardan kazanılan frikikte topun başına geçti ve harika bir şutla Muslera'yı avlayarak farkı 1'e indirdi: 3-2.

73'te Babel sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Gomis vurdu, ağları sarstı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Bu dakikadan itibaren mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Galatasaray sahasında 3-2 kazandı.

Bu sonuçla bu sezon Nef Stadyumu'nda son kez maça çıkan Aslan taraftarına galibiyetle veda etti. Sarı-Kırmızılılar puanını 51 yaptı, Adana Demir ise 52 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

5' Aanholt sol kanattan korneri kullandı, ön direkten arka direğe seken topta Marcao tekte vurdu ancak etkisiz şut, kalecinin kucağında...

7' Aanholt bu kez uzaklardan şansını denedi fakat üstten aut.

GOL!

9' Hızlı gelişen Adana Demir atağında Vargas savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'ü gördü, Yunus içeri girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve top filelerde! Yunus gol sevincini yapmadı, Galatasaray taraftarı kiralık oyuncularını ayakta alkışladı!

DİREK!

11' Yunus sağ kanatta Gökhan'ın pasıyla topla buluştu, hemen yanına sokulan Balotelli'ye verdi. İtalyan oyuncu soluna çekti, rakibini ekarte ettikten sonra ayak içiyle iyi bir şut çıkardı ve top üst direkten oyun alanına döndü!

18' Halil Dervişoğlu kaptığı topta hızlıca rakip kaleye doğru yönlendi, ceza yayına gelmeden şansını denedi ancak çok cılız bir şut.

PENALTI!

28' Babel'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Berkan şutunu çekti, top ceza alanında Samet'in eline çarptı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi!

GOL!

30' Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, kaleci Arijanet Muriç'le topu ters köşelere yolluyor: Skor şimdi 1-1!

40' Balotelli yay civarından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

41' Babel'in pasında ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden topla buluşan Berkan şutunu çekti, Muriç başarılı.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Balotelli, sağ ayağının içiyle uzak direği denedi ancak top az farkla dışarda.

GOL!

55' Sağ kanattan Babel arka direğe ortaladı, bombaş kalan Kerem kafayı vurdu, Muriç üzerine gelen topta çok büyük hata yapınca top filelerle buluştu. Galatasaray 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor!

59' Kerem penaltı noktası üzerinde kaleye sırtı dönük olan Gomis'i gördü, Gomis, Halil'e çıkarttı genç futbolcunun şutu Muriç'te kaldı.

60' Halil uzaklardan ayak içini vurdu, Muriç falso alan topta başarılı, korner.

GOL!

63' Halil sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem'e derin pas attı, Kerem ceza alanı içindeki Gomis'e verdi, Fransız golcü tekte vurdu ve skoru 3-1'e getirdi!

HARİKA GOL!

64' Balotelli uzaklardan kazanılan serbest vuruşta harika vurdu ve Muslera'yı mağlup etti! Fark 1'e iniyor, skor 3-2...

GOL İPTAL!

73' Gomis yayın gerisinde kaleye sırtı dönük topla buluştu, Babel'i gördü. Babel sağ kanata hareketlenip, yerden içeri çevirdi, Gomis arkadan gelip kayarak vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol Gomis'in pozisyon başında ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi. Gol geçerli olsa Fransız yıldız hat-trick yapmış olacaktı!

90' Mücadelenin sonuna 5 dakikalık uzatma ekleniyor.

Karşılaşma sona eriyor, 3 puan Galatasaray'ın...

Galatasaray - Adana Demirspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor): Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan İnler, Belhanda, Yunus Akgün, Balotelli, VargasBalotelli