(ÖZET) Fraport Tav Antalyaspor-Galatasaray maç sonucu: 1-1

51 puanla 11. sırada yer alan ve ligde iddiası bulunmayan Galatasaray , Süper Lig 'in 38. ve son haftasında 58 puanla 7. basamakta bulunan Antalyaspor'a konuk oldu. Kâbus gibi bir sezon geçiren Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp Akdeniz ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyordu. Fakat olmadı...

Nuri Şahin ile muhteşem bir çıkış yakalayan Akdeniz ekibi 45'te Alassane Ndao'nun golüyle öne geçti. Mücadelenin genel bölümünde Kırmızı-Beyazlılar'ın üstünlüğü bulunurken, 77'de bir anda sahneye Mostafa Mohamed çıktı ve maçın sonucunu belirledi: 1-1.

Bu sonuçla Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 10 galibiyet, 6 beraberlikle 16 maça çıkarken, 59 puanla ligi tamamladılar. Galatasaray ise 52 puanla Süper Lig'i bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Yasin Kol ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

3' Fredy ceza yayının hemen gerisinden şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

9' Wright savunma arkasına sarktı, derin pası aldı bir anda kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. ABD'li forvetin şutunu, Uruguaylı kaleci parmaklarının ucuyla çıkarttı.

GOL İPTAL!

21' Babel sol kanattan savunma arkasına kaçan Aanholt'u gördü. Aanholt bekletmeden içeri çevirdi, Berkan kale dibinde topu boş filelere yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

31' Fernando sağ kanattan bindiren Bünyamin'e yolladı, genç oyuncu bekletmeden tekte içeri çevirdi, kale önünde yaşanan karambolde top Wright'ın arkasına düştü, ABD'li oyuncu topuğuyla şansını denedi ancak Muslera'dan gole izin yok!

GOL!

45' Wright bu kez sol kanatta topla buluşup, çizgiye kadar indi, Pulgar'dan sıyrıldı ve içeri çevirdi, Nelsson'a çarpan top yön değiştirdi, Ndao boş kaleye golü yaptı: 1-0.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Sağ kanatta topla buluşan Doğukan sağ ayağının dışıyla yakın direğe vurdu ancak top az farkla dışarda.

DİREĞİN YANINDAN...

59' Gomis ceza alanında savunma arkasına sarkan Halil'i gördü, rakibinden sıyrılan milli oyuncu uzak direği düşündü ancak top hemen direğin yanından auta çıktı.

GOL!

77' Uzun oynanan topta Veysel Sarı, Kerem'e çarparak yerde kaldı, pozisyonun devamında Halil ceza alanının sağına açılan Kerem'i gördü, Kerem içerdeki Mohamed'e çevirdi, Mohamed boş kaleye topu yolladı. Skora denge geldi, durum 1-1. Antalyasporlular'ın itirazı olsa da gol geçerli sayıldı.

88' Cicaldau korneri kısa pasla kullandı, Aanholt uzaktan çok sert vurdu, Boffin başarılı.

89' Halil Dervişoğlu ceza alanına girmeden şutunu çekti, Boffin'in üstüne...

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona eriyor.

Antalyaspor - Galatasaray 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis