2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu’ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Olivier Giroud ve Kaan Ayhan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Milli Takımımız bu sonuçla, Fransa ile birlikte 19 puanla zirvede yer alırken ikili averaj üstünlüğünü elinde tuttu.

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CANLI ANLATIM

Maç başladı.

2. dakikada Fransa, sol kanattan geldi ve ceza sahası içine yapılan ortada sağ çaprazdan Moussa Sissoko'nun etkisiz kafa vuruşu kalecimiz Mert'te kaldı.

Mert'ten muhteşem kurtarışlar!

17. dakikada Fransa, sol kanattan çok etkili geldi. Griezmann, ceza sahası içi sol çaprazda Mert Günok ile karşı karşıya kalırken Fransız oyuncunun vuruşunu Mert çıkardı. Dönen topta Sissoko'nun ağlara giden vuruşunu da yine Mert çıkardı.

21. dakikada Koman'ın sol kanattan geliştirdiği etkili ortada yaptığı ortaya Griezmann, kafayı vurdu ve top yine kalecimiz Mert'te kaldı.

22. dakikada Koman, ceza sahası dışı sol çaprazından şansını denedi ve top farklı şekilde auta gitti.

25. dakikada Fransa, yine Koman ile sol kanattan geldi. Yaptığı ortada Griezmann topun üzerinden atladı ve Sissoko ceza sahası içinden vuruşunu yaparken Mert, yine direk dibinde topu kurtarmayı başardı.

28. dakikada Fransa, sol kanattan korneri kullandı. Griezmann'ın ortasında Lenglet'nin kafa vuruşu arka direğe giderken Mert'in müdahalesi ile Ben Yedder, istediği vuruş şansını yakalayamamış oldu.

36. dakikada sağ kanattan topla içeri doğru kat eden Antoine Griezmann, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparken top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada savunma arkasına atılan topa Burak Yılmaz hareketlendi. Burak'tan önce Mandanda araya girerek pozisyonu engelledi.

44. dakikada Matuidi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya Koman'ın kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

45. dakikada Kenan Karaman sağ kanattan topu etkili taşıdı. Oyuncumuzun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Fransa savunmasına çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Milli Takımımız'da Okay Yokuşlu'nun yerine Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

49. dakikada Milli Takımımız, sağ kanattan etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun bıraktığı topta Kenan Karaman, bir süre topu sürdükten sonra Lucas Hernandez'in müdahalesiyle yerde kaldı.

SARI KART | Kenan Karaman'a yaptığı müdahale sonrası 49. dakikada Lucas Hernandez, maçın ilk sarı kartını gördü.

49. dakikada sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta Burak Yılmaz, ön direkte uygun pozisyonda kafa vuruşunu yapamadı ve sonrasında yardımcı hakem de Burak'ın ofsaytta olduğunu belirten bayrağını kaldırdı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | A Milli Futbol Takımımız'da 53. dakikada sakatlanan Zeki Çelik'in yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

55. dakikada Fransa, Lucas Hernandez ile sol kanattan etkili geldi. Topu ceza sahasına kadar taşıyan sol bekin, ceza sahasına girerken sol çaprazdan yaptığı etkisiz vuruş yandan dışarı gitti.

Gole çok yaklaştık!

59. dakikada Milli Takımımız, çok net bir gol fırsatı yakaladı. İrfan Can'ın savunma arkasına attığı topta Hakan Çalhanoğlu, tekte yaptığı müdahale ile topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Burak, karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

62. dakikada Kenan'ın sağ kanattan yaptığı orta, savunmaya çarparak ceza sahası içi sağ çaprazında Ozan Tufan'ın önüne düştü. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruş, farklı şekilde üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fransa'da 72. dakikada Wissam Ben Yedder'in yerine Olivier Giroud oyuna dahil oldu.

73. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı vuruş, farklı şekilde üstten dışarı gitti.

GOL | 76. dakikada Fransa'nın sağ kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı kornerde Olivier Giroud'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fransa'da 76. dakikada Matuidi'nin yerine Thomas Lemar oyuna dahil oldu.

78. dakikada Lemar'ın sol çaprazdan ceza sahası içine sürüklediği topta yaptığı vuruş kaleci Mert'te kaldı.

SARI KART | Fransa'da Antoine Griezmann, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Ozan Tufan'ın yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

GOL | 81. dakikada sağ kanattan kullandığımız serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Kaan Ayhan ile beraberliği yakaladık: 1-1.

Kaan Ayhan, iç sahada 2-0 kazandığımız Fransa maçında da Milli Takımımız'ın ilk golünü atmıştı.

SARI KART | 85. dakikada Cenk Tosun, Pavard'a müdahalesi sonarsı sarı kart gördü.

SARI KART | 86. dakikada Kenan Karaman, Lucas Hernandez'e yaptığı hareket sonrası sarı kart görürken İrfan Can Kahveci de hakeme itirazları nedeniyle sarı kart ile cezalandırıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Fransa'da Coman'ın yerine Jonathan Ikone oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya 4 dakikada ilave edildi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Fransa - Türkiye maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.