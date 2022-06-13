(ÖZET) Fransa-Hırvatistan maç sonucu: 0-1
Uluslar Ligi A Ligi'ndeki dev maçta Fransa, Hırvatistan'a 1-0 mağlup oldu. Hırvatlar'a galibiyeti getiren tek golü Luka Modric atarken, son Dünya Şampiyonu Horozlar 4. maçlar sonunda da galibiyet alamadı ve son sırada kaldı!
Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, Hırvatistan'ı konuk etti. Gruptaki ilk 3 maçından galibiyet çıkaramayan Horozlar, Hırvatistan'a yine diş geçiremedi.
Stade de France'da oynanan dev maçı Hırvatistan tecrübeli yıldızı Luka Modric'in 5. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazandı. Son Dünya Şampiyonu Fransa 17 şut attığı mücadeleden gol çıkaramayınca grupta galibiyete hasret kaldı.
Bu sonuçla Hırvatistan 4. maçlar sonunda puanını 7'ye yükseltip, 9 puanlı Danimarka'nın ardından ikinci sırada yer alırken, Fransa 2 puanla, 4 puanlı Avusturya'nın ardından son sırada kaldı.
Grubun diğer maçında lider Danimarka, Avusturya'yı 2-0 devirdi.