(ÖZET) Fransa - Galler maç sonucu: 3-0

Son dünya şampiyonu Fransa ile EURO 2020'de A Milli Takım 'la aynı grupta yer alan Galler, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho'nun yönettiği maç ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Galler, 26. dakikada Neco Williams'ın direkt kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kylian Mbappe, 48. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Yaklaşık 6 yıl sonra Fransa'da kadroya çağrılan Karim Benzema, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Yıldız forvet, 27. dakikada kazanılan penaltıyı ise gole çeviremedi.

Fransa'nın EURO 2020 kadrosu

Kaleci: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

Defans: Leo Dubois, Benjamin Pavard, Kurt Zouma, Jules Kounde, Raphael Varane, Clement Lenglet, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Lucas Hernandez

Orta saha: N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko

Forvet: Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Ousmane Dembele

Galler'in EURO 2020 kadrosu

Kaleci: Adam Davies, Wayne Hennessey, Daniel Ward

Defans: James Lawrence, Chris Mepham, Chris Gunter, Connor Roberts, Joe Rodon, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango, Ben Davies, Neco Williams

Orta saha: Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Joe Morrell, Ethan Ampadu, Joe Allen, Jonathan Williams, Matt Smith, Dylan Levitt, David Brooks, Harry Wilson

Forvet: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts