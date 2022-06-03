(ÖZET) Fransa - Danimarka maç sonucu: 1-2

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede Danimarka, Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius attığı 2 golle Fransa'yı 2-1 devirmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stade de France'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 51. dakikada Karim Benzema attığı golle Fransa'yı öne geçirdi. Danimarka ise, Benzema'nın golüne Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius ile cevap verdi. 68. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cornelius fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. Fransa'yı yıkan gol ise 88. dakikada yine Cornelius'tan geldi. Golcü futbolcu Maehle'nin uzun pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahasına girdi ve topu ağlara göndererek takımına 3 puanı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte A Lig'i 1. Grup'ta yer alan Danimarka, 3 puanla 2. sıraya yerleşti.



