ÖZET | Frankfurt-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. HJK Helsinki’yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi gup ilk maçında da sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Son anlarda Pelkas ile penaltı kaçıran Fenerbahçe galibiyete yok yaklaştı ama 3 puanı alamadı.









STAT: Deutsche Bank Park

HAKEMLER: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo

EİNTRACHT FRANKFURT: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre (Dk. 72 Hauge), Kamada, Kostic, Lammers

FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan (Dk.77 Max Meyer), Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi (Dk.77 Muhammed), Mesut Özil (Dk.76 Pelkas), Valencia (Dk.76 Berisha), Rossi

GOLLER: Dk.10 Mesut Özil (Fenerbahçe) – Dk.41 Lammers (Eintracht Frankfurt)

SARI KART: Dk.82 Max Meyer, Dk.86 Luiz Gustavo Dk.90+5 Berke Özer, Samuel (Fenerbahçe), Dk.90+5 Kristijan Jakic, Dk. 90+6 Hrustic (Eintracht Frankfurt)

Maçtan dakikalar

NET POZİSYON KAÇTI! 1.dakikada Frankfurt köşe vuruşu paslaşarak kullandı, Fenerbahçeli oyuncuları topu kaptı hızlı oynadı. Savunmanın arkasına sarkan Rossi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda cılız bir vuruş yaptı ve net fırsatı kullanamadı

GOLLL!!! 10.dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Mesut Özil pasını verdi Osayi-Samuel kale sahasında vurdu şutu direkten döndü ardından Rossi vurdu kaleciden seken topu Mesut Özil tamamladı ve golü attı. VAR incelemesi sonucu hakem ofsayt olmadığına karar verdi ve golü verdi.

OFSAYT! 17.dakikada Kamada savunmanın arkasına sarktı şutunu kaleci Altay çıkardı ancak pozisyonun sonunda hakem ofsayt olduğunu işaret etti.

21.dakikada Mert Hakan ceza sahası dışından vurdu şutu kaleyi bulmadı

ALTAY ÇIKARDI! 23.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kostic yakın mesafeden vurdu kaleci Altay son anda çıkardı

40.dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı Serdar vurdu şutu kalecide kaldı

GOL! 41.dakikada Frankfurt, Lammers ile skoru 1-1 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Kostic yerden bıraktı boş kaleye Lammers vurdu ve golü attı.





45+2.dakikada sağ kanattan gelen ortayı savunma uzaklaştırmak istedi gelişine Valencia vurdu ama top auta gitti

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. İki takımda da devre arasında oyuncu değişikliği olmadı.

48.dakikada sağ kanattan korneri Mesut Özil kullandı ortasını savunma çıkardı

50.dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

55.dakikada Frankfurt atağında Durm vurdu şutu savunmamıza çarpıp kornere gitti.

GOL İPTAL! 59.dakikada sol kanattan Kamada kaçtı yerden pasına Lammers vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi

70.dakikada sol kanattan Szalai ortaladı ancak topu kaleci aldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada Frankfurt takımında Borre çıktı Hauge girdi

ALTAY ÇIKARDI! 74.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kostic şutunu çekti kaleci Altay topu çıkardı seken topa Kostic bir kez daha hamle yaptı ancak bu kez de araya Kim Min-Jae girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı

4 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN! 75.dakikada Valencia, Mesut, Mert Hakan ve Ferdi çıktı Berisha, Pelkas, Max Meyer ve Muhammed girdi

SARI KART! 82.dakikada Max Meyer orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

SARI KART! 85.dakikada Fenerbahçe'de bu kez Gustavo sarı kart gördü

PENALTI! 90.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Rossi ara pasını verdi Pelkas kaleciyi geçti ancak darbesi sonucu yerde kaldı hakem tereddütsüz penaltı kararını verdi

GOL İPTAL!! 90+2.dakikada Fenerbahçe, Berisha ile öne geçti ancak gol iptal oldu. Pelkas'ın penaltısını kaleci Trapp kurtardı, seken topa Berisha vurdu ve golü attı ancak VAR incelemesi sonucu Berisha'nın golü iptal oldu.

Maç 1-1 berabere sona erdi

Frankfurt-Fenerbahçe ilk 11'leri...

Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Deutsche Bank Park Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı. Mariani'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ile Alessandro Costanzo üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Pereira; Berisha yerine Valencia'ya, Zajc yerine Mert Hakan'a, Muhammed yerine Ferdi'ye, Tisserand yerine Serdar'a görev verdi. Sarı-lacivertli ekip Eintracht Frankfurt maçına şu 11'le çıktı:" Altay, Serdar, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Rossi"

FERDİ KADIOĞLU 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Süper Lig 'in 4'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlığı sebebiyle görev alamayan Ferdi Kadıoğlu, 11'de yer aldı. Teknik direktör Pereira, sakatlıkları sona eren Pelkas ile Novak'a ise yedekler arasında yer verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçına 5'i sakat 3'ü de UEFA listesinde yer almadığı için 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Miha Zajc, İrfan Can, Tisserand, Nazım ve Sosa sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a görev alamadı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'yi Eintracht Frankfurt karşısında desteklemek isteyen taraftarlar Euro-Skulptur önünde toplanarak stada hareket etti. Deutsche Bank Park Stadı'nda kendilerine ayrılan yerleri dolduran taraftarlar, başta Mesut Özil olmak üzere sarı-lacivertli takıma yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.

EINTRACHT FRANKFURT: FENERBAHÇE'Yİ VE BÜTÜN TARAFTARLARINI EVİMİZDE AĞIRLAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ

Eintracht Frankfurt Kulübü, mücadele öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe taraftarları, 2021/22 UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarının ilki için Deutsche Bank Park'a hoş geldiniz. Fenerbahçe SK'yı ve bütün taraftarlarını evimizde ağırlamaktan çok memnunuz. Frankfurt içinde ve çevresinde yaşayan bütün Fenerbahçe taraftarları ve destekçilerine, hemşehrileri ile keyifli vakit geçirmelerini diliyoruz. Hep birlikte heyecanlı ve adil bir Avrupa akşamının keyfini çıkaralım."

EINTRACHT FRANKFURT YARDIMCI ANTRENÖRLE SAHADA

Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Oliver Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı devre arasında oyuncularını sahaya geç çıkardığı için aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamadı. Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid kulübede yer aldı. Öte yandan Alman temsilcisinde takım kaptanı Sebastian Rode sakatlığı sebebiyle yer alamadı.



