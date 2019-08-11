(ÖZET) Fiorentina - Galatasaray maç sonucu: 4-1

Süper Lig’in başlamasına 1 hafta kala, Galatasaray son hazırlık maçını Floransa’da Fiorentina ile oynadı. Sezon öncesi en ciddi hazırlık maçını oynayan Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Fiorentina'ya galibiyeti getiren goller 42'de penaltıdan Boateng, 45'de Sottil, 61'de Benassi ve 83'de Simeone'den geldi. Galatasaray'ın tek golü ise 50'de Emre Mor'dan geldi. Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

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Fatih Terim'e Fiorentina taraftarlarından büyük ilgi

Sahaya çıktığı andan itibaren deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösteren Floransalılar, pankartlar ve tezahüratlarla Fatih Terim'e sevgisini gösterdi. Terim maç öncesinde saha ortasına gelerek bütün tribünleri selamlarken, karşılaşma öncesi kendisine 'Terim' yazılı bir forma ve bir Aslan heykeli verildi. Fiorentina taraftarı da Fatih Terim lehine 'Yeniden hoş geldin Terim' pankartı açarken, uzun süre 'Fatih Terim oley oley' şeklinde tempo tuttular.

Fiorentina ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim'e '1' numaralı forma hediye edildi.

Hazırlık süreci sona erdi

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig’a 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux’yu 3-1, Panathinaikos’u da 2-1 mağlup etti. Aslan son olarak Süper Kupa maçında Akhisarspor'u tek golle devirip mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' İlk atak Fiorentina'dan geldi. Seri'nin topu indirdiği noktada Mortial, topu önünde buldu ve vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

6' Galatasaray'ın sağ kanadından etkili gelen Fiorentina, gole yaklaştı. Sottil'in çaprazdan attığı şut çerçeveyi bulmadı.

9' Galatasaray, en önemli atağını gerçekleştirdi. Belhanda'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan topu sürdü ve şut açısını buldu. Sağ ayağının dışıyla atan Linnes'e kaleci Dragowski geçit vermedi.

22' Kevin Prince Boateng'i orta sahada düşüren Marcao, mücadelenin ilk sarı kartını gören isim oldu.

29' Fiorentina savunmasın büyük hatasında top Jimmy Durmaz'a geldi. Diagne'ye topu atamayan Jimmy, kendisi bitirmeye çalıştı. Ceza sahasına doğru yönelen İsveç'li şutunu attı, hatayı yapan Benassi, araya girdi ve top kornere çıktı.

Muslera net çıkardı

37' Sağ kanatta topla buluşan Lirola, topu içeriye doğru gönderdi. Topla buluşan Benassi, sert bir vuruş yaptı. Uruguay'lı file bekçisi Muslera, zor pozisyonda kalesini gole kapattı ve net bir kurtarış yaptı.

Ev sahibi ekip golü buldu

41' Sottil, Linnes'in müdahelesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boateng, Muslera'yı ters köşeye yatırdı ve takımını öne geçirdi. 1-0

45+2' Golü giyen Galatasaray, savunmada açıklar vermeye başladı. Sol kanattan gelen Lirola, ceza sahası içerisinde bomboş durumda olan Benassi'ye pasını aktardı. Müsait durumda olan İtalyan futbolcu topu ağlara gönderemedi.

Savunma dağıldı, İtalyanlar 2'yi buldu

45+3' Badelj-Boateng ikisili tek pas yaparken Gana'lı oyuncu, savunma arkasına kaçan Sottil'le topu buluşturdu. Muslera ile karşı karşıya kalan 20 yaşındaki yıldız, hata yapmadı ve net bir vuruş yaparak ilk yarının skorunu belirledi. 2-0

Emre Mor golle tanıştı

51' Emre Mor, Galatasaray formasıyla ilk golünü Fiorentina'ya attı. Donk'tan aldığı pasta kendisine şut açısı yaratan genç futbolcu, sert bir şut gönderdi. Dragowski'nin uzandığı top ağlarla buluştu ve Galatasaray farkı 1'e indirdi.

61' Fiorentina 3. golü buldu. Conte'nin pasına iyi hareketlenen Benassi, Muslera'nın öne çıkmasını iyi değerlendirdi ve aşırtma vuruş yaparak skoru 3-1'e getirdi.

83' Tek paslarla Galatasaray yarı sahasına giren Fiorentina, golü buldu. İkinci yarıda oyuna giren Giovanni Simeone, köşeye güzel bir vuruş yaptı ve skoru belirleye golü kaydetti. 4-1

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