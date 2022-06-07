(ÖZET) Finlandiya-Karadağ maç sonucu: 2-0

Uluslar Ligi B Ligi'nde Finlandiya sahasında Karadağ'ı konuk etti.

İskandinav ekibi 31. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 7 dakika sonra Finli yıldız bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünden başka gol sesi çıkmayınca Finlandiya sahadan galibiyetle ayrıldı ve 4 puanla zirveye yerleşti. Karadağ ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig 'den düşen Çaykur Rizespor geçen sezon başında Pohjanpalo'yu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'den bir sezonluğuna kiralamıştı. Tecrübeli oyuncu da 33 maçta 16 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

27 yaşındaki forvetin ismi yine ekiplerimizle oldukça anılıyor.