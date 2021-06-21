(ÖZET) Finlandiya - Belçika maç sonucu: 0-2

EURO 2020 B Grubu'nda 6 puanlı Belçika, 3 puanlı Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Finlandiya pozisyon bulmakta zorlanırken Belçika Jeremy Doku ve Hazard ile etkili olmaya çalıştı. Devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Belçika'da Romelu Lukaku 65. dakikada fileleri havalandırdı ancak gol VAR tarafından ofsayt sebebiyle iptal edildi.

74. dakikada Belçika'nın kullandığı köşe vuruşunda Thomas Vermaelen'in kafa vuruşu direkten döndü kaleci Hradeck'ye çarptı ve ağlarla buluştu: 1-0.

Belçikalı futbolcular ilk golün ardından büyük sevinç yaşadı

Golün ardından daha rahat pozisyon bulmaya başlayan Kırmızı Şeytanlar, 81'de Kevin de Bruyne'nin pasında hareketlenen Lukaku'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.

Belçika böylece 3 maçta topladığı 9 puanla gruptan lider çıkarken Finlandiya averajla 3. sırada kaldı.

Takım kadroları

Bekçika: Courtois, Boyata, Denayer, Vermaelen, Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli, Doku, Eden Hazard, Lukaku

Finlandiya: Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki







