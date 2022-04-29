(ÖZET) Feyenoord-Marsilya maç sonucu: 3-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında temsilcilerimizin takımları karşı karşıya geldi. Bir tarafta Orkun Kökçü'lü Feyenoord diğer tarafta Cengiz Ünder'li Marsilya...

Heyecan fırtınası ve gol düellosu şeklinde geçen maçı Hollanda ekibi 3-2 kazandı. Feyenoord taraftar desteğini arkasına alarak 18'de Cyriel Dessers'la skoru 1-0 yaptı, 2 dakika sonra Luis Sinisterra sahneye çıktı ve bir anda farkı ikiye çıkarttı: 2-0.

Şoku kısa sürede atlatan Marsilya Cheikh Bamba Dieng ile 28'de farkı 1'e indirdi. 10 dakikada 3 golün atıldığı maçın ilk yarı sonucunu 40'ta Gerson attığı golle belirledi: 2-2.

İlk yarının gol düellosunda önce sevinen Feyenoord ikinci devreye adeta golle başladı. 46'da Dessers bir kez daha kaleci Steve Mandanda'yı çaresiz bıraktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Feyenoord sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Orkun Kökçü 82 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder süre alamadı.

Zorlu mücadelenin rövanşı 5 Mayıs Perşembe günü Fransa'da oynanacak.