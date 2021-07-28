ÖZET | Fenerbahçe-Zwolle hazırlık maçı: 2-2

İlk üç hazırlık maçını kazanan Fenerbahçe , Hollanda ekibi Zwolle'ye takıldı.

Sarı lacivertliler, 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Enner Valencia ile skoru 2-0 yapmasına rağmen 68. dakikada Mustafa Saymak ile 81. dakikada Landu'nun gollerine engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe taraftarları da tribünden takip etti.

3 maçı da kazanmıştı

Fenerbahçe, ilk üç hazırlık maçında sırasıyla Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gençlerbirliği'ni de 4-0 mağlup etmişti.

Hazırlık maçı programı

31 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 7: İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Sol kanattan Ferdi'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

Dakika 10: Pres yapılarak kazılan top sonrası hızlı çıkan Fenerbahçe'de Zajc, Mesut Özil'i gördü. Mesut'un sağ kanattan yaptığı ortada kaleci araya girerek topun sahibi oldu.

Dakika 31 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Serdar Dursun yerini Enner Valencia'ya bıraktı.

Dakika 45 GOL: Fenerbahçe Tisserand'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sol taraftan Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta topa arka direkte dokunan Tisserand, takımını öne geçirdi ve ilk yarı da 1-0 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelede ikinci yarı başladı.

Dakika 48 GOL: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 68 GOL: Zwolle, Mustafa Saymak'ın attığı golle farkı 1'e indirdi ve skor 2-1 oldu.

Dakika 82 GOL: Zwolle, Landu'nun attığı golle beraberliği yakaladı ve skor 2-2'ye geldi.

Dakika 90: Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun.