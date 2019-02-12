(ÖZET) Fenerbahçe-Zenit maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı Fenerbahçe ile Zenit arasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan maç ile başladı. Sezonun ikinci yarısına yeni transferleri ile iyi bir başlangıç yapan ancak 21. hafta maçında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Zenit ile oynanan maça çevrildi. Temsilcimiz Zenit'i ilk maçta taraftarı önünde 1-0'lık skorla devirdi ve avantajı kazandı.

Maçtan dakikalar

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Zenit maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibini sahasında ağırlayan Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayacağı açıklanan Tolgay Arslan, ısınma sırasında sakatlandı. Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas alınırken, yedek kulübesine Michael Frey eklendi.

Maçın 5. dakikasında ilk sarı kart Zenit'ten Rakitsky'ye çıktı. Zenit'in stoperi Moses'a sert hareket yapınca kartla cezalandırıldı.

11. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Slimani'den önce Zenit savunması kafayı vurdu.

Mücadelenin 14. dakikasında bu kez Isla sarı kartı gören isim oldu. Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu rakibine yaptığı hareket sonrası kartı gören isim oldu. Maurico Isla sarı kart gördü ve rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

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Moses uzaktan denedi

Maçın 18. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli geldi. Moses Slimani'den aldığı pasla kaleye doğru yöneldi. Hafif çarpraza yönelen tecrübeli futbolcunun 35 metreden vuruşu önce rakibe çarptı, ardından az farkla kornere gitti.

Maçta dakikalar 19'u gösterdiğinde Valbuena'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren Isla'nın şutu son anda savunmaya çarptı ve kornere gitti.

Slimani Fenerbahçe'yi öne geçirdi

Mücadelenin 21. dakikasında Slimani Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafasının ardından topu önünde bulan Slimani'nin vuruşu ağlarla buluştu.

Fenerbahçe golün ardından ataklarını sürdüremeye devam etti. 23. dakikada Eljif Elmas'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Lunev çelmeyi başardı.

26. dakikada Fenerbahçe yüklenmeye devam ediyor. Eljif Elmas, Moses ile girdiği verkaçın ardından ceza yayı üzerinden sert bir şut çekti. Lunev'in kurtarışının ardından top kornere çıktı. Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe bir ataktan daha yararlanamadı. Köşe vuruşunun ardından topla buluşan Skrtel topu kale önüne doğru çevirdi, Mehmet Topal ayak koyamayınca top auta gitti.

Mücadelenin 31. dakikasında Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sarı kartı gören isim oldu.

Mücadelenin 40. dakikasında Anyukov, Slimani'ye yaptığı faul sonrası itirazlarını südürünce sarı kart gördü.

Harun'dan muhteşem kurtarış

Mehmet Topal'ın 43. dakikada Sebastian Driussi'ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. 44. dakikada Robert Mak'ın kullandığı penaltı atışında soluna yatan Harun, topu tokatladı. Üst direkten altıpas içine düşen meşin yuvarlağı Fenerbahçeli oyuncu kontrol etti. Harun Tekin, kariyeri boyunca karşılaştığı 24 penaltının 11’ini kurtarmayı başardı.

İlk yarı bu pozisyonun ardından sona erdi ve temsilcimiz soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Her iki takım da 2. yarıya oyuncu değişikliği yapmadan başladı.

Slimani çok yaklaştı

2. yarının ilk tehlikeli atağı temsilcimiz Fenerbahçe'den geldi. 49. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortasına iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Isla, uzak köşedeki Slimani'ye doğru yerden ortalamak istedi. Son anda savunma araya girdi. Top kornere gitti.

Maçta dakikalar 60'ı gösterdiğinde ceza sahasına sağ çaprazdan giren Valbuena'nın vuruşunu Lunev kolay bir şekilde kontrol etti. Fenerbahçe ilk yarıya oranla daha kontrrollü bir görüntü sergiledi.

60. dakikada Zenit ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Nabiullin yerine oyuna giren Smolkinov oldu.

Mücadelenin 68. dakikasında Zenit'ten Mak, Isla'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini 71. dakikada gerçekleştirdi. Günün başarılı isimlerinden Eljif Elmas yerine oyuna giren isim Andre Ayew oldu.

Zenit 73. dakikada bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştirdi. Driussi yerine oyuna giren Azmoun oldu.

Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. 84. dakikada mücadelesi ile dikkat çeken Moses, yerini Alper Potuk'a bıraktı.

Bir oyuncu değişikliğ de Zenit cephesinde yaşandı. Son oyuncu değişikliğini gerçekleştiren Rus ekibinde Mak yerine oyuna giren isim Marchisio oldu.

Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği 90+2. dakikada gerçekleşti. Gecenin başarılı isimlerinden Valbuena yerini Neustadter'e bıraktı.

Maçta hakem bitiş düdüğünü çaldı ve Sarı Lacivertli temsilcimiz 1-0'lık skorla rövanş mücadele öncesi avantajı kapmayı başardı.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Valbuena, Moses, Slimani

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitsky, Nabiullin, Hernani, Barrios, Kranevitter, Mak, Driussi, Dzyuba

Maçtan notlar

Sarı lacivertli ekipte devre arasında takıma dahil olan Victor Moses ile Sadık Çiftpınar, sarı lacivertli forma ile ilk kez Avrupa maçında sahaya çıktı. Öte yandan Moses, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de sahadaki yerini aldı.

Kale Harun'a ait

Ersun Yanal, sakatlığı sona eren Harun Tekin'e Zenit maçında kaleyi emanet etti. Tecrübeli teknik adam, en son ligde 24 Aralık'ta Antalyaspor ile oynanan maçta görev verdiği Harun Tekin'e 50 gün sonra Avrupa mesaisinde şans verirken Volkan Demirel'i yedek soyundurdu.

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Fenerbahçeli futbolculardan Luis Neto ve Martin Skrtel eski takımlarına karşı sahadaki yerlerini aldı. 2004-2005 sezonunda Zenit'e transfer olan ve 2007-2008 sezonuna kadar forma giyen Skrtel mücadeleye ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon Zenit'e dönen Neto ise eski takımına karşı yedek soyundu.

Öte yandan mücadele başlamadan önce ısınmak için sahada yer alan Volkan Demirel ile Neto hasret giderdi. İki futbolcu saha kenarında birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.

Stat doldu

Fenerbahçe ile Zenit arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi olması rağmen takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla gönül verdikleri takımlarına destek oldular. Zenit taraftarları ise kendilerine ayrılan yerin büyük bir bölümünü doldurdu.



