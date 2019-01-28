(ÖZET) Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Nefes kesen maçta son düdük çaldı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 3-2'lik skorla kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28'inci dakikada Mina ve 45+3'üncü dakikada Donald kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1089931142772523008

Maçtan dakikalar

Maç golle başladı

Maçın henüz 2. dakikasında Fenerbahçe Mehmet Ekici ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew ortaladı, Isla'nın bıraktığı topa gerilerden gelen Mehmet Ekici gelişine vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı. Sarı Lacivertli ekip taraftarının da büyük desteği ile skor avantajını maçın başında kaptı. Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 21'inci maçta ilk golünü Yeni Malatyaspor'a attı.

Maçın ilk sarı kartını Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük'e çıktı. 5. dakikada orta alanda yaşanan ikili mücadelede Isla'nın ayağına basan Adem Büyük sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçe yine organize bir şekilde Yeni Malatyaspor kalesine doğru geldi. Bu kez uzaktan şansını deneyen Benzia oldu. Cezayirli futbolcunun şutu farklı bir şekilde üstten auta gitti.

Sinirler gerildi

20. dakikada Yeni Malatyasporlu Guilherme, takım arkadaşı yerde yatarken top ayağındayken oyunun durması yönünde işarette bulundu. Guilherme sonrasında pas atarak oyuna devam edince Fenerbahçeli futbolcular büyük tepki gösterdi.

Olayın yatışmasının ardından Guilherme ve Soldado sarı kart gören isimler oldu.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı, ön direkte Soldado hareketlendi ancak Farnolle son anda topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

Mina çok iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi

28. dakikada Mina Yeni Malatyaspor adına sahneye çıktı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda Mina arka direkte çok iyi yükseldi ve topu direk dibinden ağlara yolladı. Maça yeniden denge geldi.

Ekici yine sahnede ve güzel gol

31. dakikada Mehmet Ekici yeniden Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin düşürülmesiyle hafif sağ çaprazdan ceza alanının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici mükemmel vurdu. Serbest vuruşta ayağının içiyle topu nefis çeviren Mehmet, Farnolle'ü ikinci kez avladı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

Soldado karşı karşıya kaçırdı

Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde ani gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici'nin uzun pasını savunma arkaya sektirdi. Bomboş durumda ceza alanına giren Soldado karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yapınca Farnolle topu kornere çeldi.

Maçın 35. dakikasında Mehmet Topal, Adem Büyük'e yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gören isim oldu.

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Aleksic vurdu, top Volkan'ın kucağında kaldı.

Soldado iyi yükseldi ama

Mücadelenin 41. dakikasında sağ kanattan son çizgiye inen Isla'nın ortasına ön direkte Soldado kafayı vurdu, top direğin üzerinden dışarı gitti.

45+2. dakikada Kadıköy'de sinirler gerilmeye devam etti. Erkan Kaş ve Mehmet Ekici yaşanılan pozisyonun ardından sarı kart gören isimler oldu.

Donald beraberliği sağladı

45+3. dakikada Yeni Malatyaspor Mitchell Donald ile yeniden skordaki dengeyi sağladı. Sağ kanada uzun gönderilen topu Mina kafayla indirdi, kalesini terk eden Volkan'dan önce dokunan Donald topu yerden bir vuruşla ağlara yolladı. Bu aynı zamanda da ilk yarının skoru oldu ve ekipler 2-2'lik eştilikle soyunma odasına gittiler.

Yeni Malatyaspor 2. yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Ankaragücü'nden yeni transferi Bifouma, ilk yarıda sarı kartı bulunan Adem Büyük'ün yerine oyuna girdi.

46. dakikada ceza alanı dışında topu alan Mehmet Ekici sağ kanattan bindiren Isla'yı görmedi, şutunda top yandan auta çıktı. Ekici ilk yarıda da etkili performansı ile dikkat çekmişti.

Benzia şansını denedi

Mücadelenin 48. dakikasında Dirar'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza alanı ön çizgisinde alan Benzia, önünü açıp sol ayağıyla sert vurdu kaleci Farnolle müthiş bir plonjonla topu kontrol etti.

51. dakikada Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, hava topu mücadelesinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören isim oldu. Hasan Ali Kaldırım, Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe penaltı bekledi

57. dakikada sol kanattan hızla ceza alanına giren Mehmet Ekici rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

Ekici penaltıyı kaçırdı

61.dakikada Ali Palabıyık, Mehmet Ekici'nin penaltı beklediği pozisyonu VAR'da izledi ve sonrasında devam kararı verdi. VAR teyidi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Ekici, 64. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelenin 65. dakikasında Yeni Malatya gole yaklaşan isim oldu. Sol kanattan bomboş durumda içeri sokulan Bifouma'nın yerden vuruşunda Volkan topu kontrol etti.

66. dakikada Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Benzia yerine oyuna giren isim yeni transfer Moses oldu. Benzia oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Bir değişiklik de Yeni Malatyaspor cephesinde gerçekleşti. Aleksic yerine oyuna giren isim Ahmet Ildız oldu.

68'de Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol kanattan bindiren Hasan Ali'nin ortasında Mehmet Ekici istediği vuruşu yapamadı. Öncesinde de kalkan ofsayt bayrağı vardı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Ömer Şişmanoğlu yerine oyuna giren isim Pereira oldu.

Maçta dakikalar 76'yı gösterdiğinde Yeni Malatyaspor'da Bifouma, Isla'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip sol çaprazdan, tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Guilherme'nin şutu barajda kaldı.

Fenerbahçe 80. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti ve Andre Ayew'in yerine oyuna giren isim Eljif Elmas oldu.

84'te Fenerbahçe son oyuncu değişiklik hakkını da kullandı. Valbuena, Fenerbahçe'nin 2 golünün sahibi olan Mehmet Ekici'nin yerine oyuna girdi.

Topal'dan hayat öpücüğü

86. dakikada Fenerbahçe Mehmet Topal ile skoru 3-2'ye getirdi. Sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafa vuruşunu Farnolle çeldi. Dönen topu arka direkte Mehmet Topal kafayla ağlara yolladı.

Moses iyi geldi ama...

89. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses yine sağ kanatta topla buluştu ve içeri nefis sokuldu. Ceza alanına girmeden çektiği şutta top yandan auta çıktı.

Top çizgiden çıktı

90+7. dakikada nefes kesen bir pozisyon yaşandı. Evkur Yeni Malatyaspor son saniyede beraberliği kaçırdı. Orta alandan kullanılan serbest vuruşta Volkan boşa çıktı, arka direkteki Guilherme'nin kafa vuruşunda ağlara doğru giden topu son anda Sadık çizgiden çıkardı.

Maçın bitiş düdüğü çaldı ve Fenerbahçe uzun bir aradan sonra taraftararının da büyük desteği ile 3-2 maçı kazandı.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu

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Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’inde iki değişikliğe gitti.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçına göre 11’de iki değişiklik yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel’in yerine Roman Neustaedter oynarken, Jailson Marques Siqueira’nın yerine ise Yanal, Yassine Benzia’ya şans tanıdı.

Moses yedek

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, maç kadrosuna dahil edildi.

Takımla sadece 2 antrenman yapan Nijeryalı futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi. Taraftarlar yeni transfer Moses’i kısa bir süre alkışladı.

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Taraftarlardan futbolculara tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara kötü gidişat nedeniyle tepki gösterdi.

Futbolcular sahaya çıkınca taraftarlar ilk önce "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı. Daha sonra taraftarlar, uzun süre "O forma kutsaldır söyledik size. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İhanet ettiniz sizler Lefter’e. Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, "Efsane Lefter’in kemikleri sızlıyor" diye de bağırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.

Öte yandan, taraftarlar Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’ye de tepki gösterdi ve maraton tribününde "Go Home Damien" (Evine git Damien) pankartı açıldı.

Slimani ve Reyes kadroda yok

Teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması gündemde olan İslam Slimani ile İspanyol ekip Leganes’e kiralanan Diego Reyes’i kadroya almadı.

Ersun Yanal, maçtan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iki isimin de transfer görüşmeleri olduğu için kadroya dahil edilmediğini belirtti.

Daha sonra Fenerbahçe Kulübü, açıklamayla Reyes’in kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel ile sakatlıkları olan Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, maç kadrosunda yer almadı.

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Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı

Devre arasında Malatya ekibinden Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar ile sarı-lacivertli ekipten Evkur Yeni Malatyaspor’a kiralanan Barış Alıcı, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

Sadık Çiftpınar, eski takım arkadaşlarına karşı ilk 11’de oynarken, Barış Alıcı yedek kulübesinde şans bekledi.

Erol Bulut’tan üç değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de üç değişiklik yaptı.

Geçen hafta Göztepe’yi 3-2 yendikleri maçtan üç isim değiştiren Bulut; Murat Akça, Michael Pereira ile Ahmet Ildız’ın yerine Adem Büyük ile Guilherme Costa Marques ve Murat Yıldırım’ı oynattı.