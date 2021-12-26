(ÖZET) Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 19. haftasında Fenerbahçe , Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 3 maçlık kazanamaam serisine son verirken, Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Filip Novak ve 73. dakikada Pelkas kaydetti.

Ligde devreye moralli giren Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltti. Düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Fenerbahçe ofsayta takıldı

⏱ 8' Fenerbahçe'de Serdar Dursun topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada ilk gol Fenerbahçe'den

GOL | 10. dakikada Fenerbahçe Novak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mert Hakan'ın savunmanın arkasına doğru gönderdiği topta Filip Novak, önüne aldığı topu kale alanına girmeden yerden bir vuruşla ağlara yolladı.

⏱ 15' Semih Kaya'nın sağ tarftan yaptığı ortaya, penaltı noktası üzerinde Adem Büyük gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

⏱ 26' Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Osayi-Samuel'in ortasında, seken top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar Dursun ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı, Yeni Malatyaspor savunması araya girerek topun kaleye gitmesine izin vermedi.

⏱ 30' İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından şansını denedi. Top üstten dışarı çıktı.

⏱ 32' Mustafa Eskihellaç ceza sahasında kaleyi karşısına alır almaz şutunu gönderdi, kaleci Berke topu kontrol etti.

⏱ 40' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

⏱ 45' Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Sosa'nın indirdiği topa Mert Hakan vurdu, top üstten auta çıktı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe yine ofsayta takıldı

⏱ 53' Fenerbahçe Serdar Dursun'la topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesi ile gol yine geçerlilik kazanmadı.

⏱ 56' Mesut, ceza yayı içindeki Serdar Dursun'a pasını attı. Serdar Dursun kaleci Ertaç'ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla şansını denedi, top üstten auta çıktı.

⏱ 61' Yeni Malatyaspor'un kullandığı serbest vuruşta kale alanı önüne hareketlenen Wallace kafayı vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

⏱ 69' Ceza sahası yayından Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

Pelkas farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti

GOL | Fenerbahçe 73. dakikada Pelkas'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Orta alandan etkili paslarla çıkan Fenerbahçe'de Savunma arkasında topu alan Pelkas ceza alanına girdi ve uzak köşeye şutunda topu ağlara gönderdi.

⏱ 78' Fenerbahçe'de Miha Zajc uzaklardan kaleyi denedi. Top üstten auta çıktı.

⏱ 87' Pelkas'ın ceza sahası içerisinde çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Oussama Haddadi, Rayane Aabid, Didier Ndong, Mounir Chouiar, Benjamin Tetteh, Adem Büyük

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

Fenerbahçe, ligin 18’inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Zeki Murat Göle, Nazım Sangare, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekerken yerlerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun’u görevlendirdi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, karşılaşmaya şu 11’le çıktı: “Berke Özer, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.”

Sarı-Lacivertli ekipte 5 eksik

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.

Tisserand 2 maç sonra kadroda

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.

"Ali Koç istifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime tepkilerini Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Yeni Malatyaspor’da tek eksik

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh”

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.

Sadık Çiftpınar tribünlere çağırıldı

Fenerbahçe’nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.



