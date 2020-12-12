ÖZET | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig 'de 12. haftada Fenerbahçe Kadıköy'de şok bir mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden Kanarya'da takımın performansı taraftarı adeta çıldırttı. 90 dakika boyunca önemli bir tek pozisyona giremeyen Erol Bulut'un öğrencileri skor 3-0 olduktan sonra kısa süreli bir tepki verse de hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Fenerbahçe karşısında 4 forvetle çıkan Hamza hamzaoğlu'nun korkusuz ve mücadeleci futbolu ise ayakta alkışlanacak cinstendi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe 23 puanda kalırken Yeni Malatyaspor ise 16 puana yükseldi.

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Maçtan dakikalar...

8' Tisserand'ın ceza alanı içine Tetteh'e yaptığı harekete hakem penaltı dedi.

9' Adem Büyük penaltıyı gole çevirdi ve Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.

20' Tetteh'in ceza alanı içinde kafa vuruşunda Altay topu çelmeyi başardı ve skorun 2-0 olmasını engelledi.

Fenerbahçe yine haya kırıklığı yaratan oyunlarından birini oynuyor.

22' Umut Bulut Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 2-0 öne geçirdi. Fenerbahçe savunması darmadağın...

Tecrübeli golcü 3 kişi arasından kafayı vurdu ve golü attı.

Fenerbahçe'nin 25 dakikada hiç isabetli şutu yok.

48' Youssouf Ndayishimiye duran topta kafayı vurdu ve golü attı. Yeni Malatyaspor 3-0 önde...

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Hadebe, Semih, Issam, Youssouf, Acquah, Adem, Kubilay, Umut, Tetteh