(ÖZET) Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maç sonucu: 1-2

U19 Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray , 3 puan için kozlarını paylaştı. 34 haftası geride kalan ligde 76 puan toplayan Aslan, en yakın rakibi Beşiktaş 'ın 3 puan önünde liderlik koltuğunda maça çıkarken, Sarı-Lacivertliler de 68 puanla 4. sırada mücadeleye başladı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve yaklaşık 4 bin taraftarın izlediği derbide gülen taraf Cimbom oldu. Sezonun ilk yarısındaki maçı sahasında 4-1 kaybeden Galatasaray, Kadıköy'de rövanşı aldı, Emirhan Kayar ve Taha Aydınlık'ın golleriyle 2-1 kazandı. Kanarya'nın tek sayısını Umut Yaşar Keçeci kaydetti.

Sarı-Kırmızılı futbolcular son düdüğün ardından bu galibiyet pozunu verdi.

Öte yandan mücadeleyi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Galatasaraylı Arda Turan da tribünden takip etti.

İki takımın da maç eksiği bulunsa da bu sonuçlarla Gaşatasaray puanını 79 yapıp en yakın rakibi Beşiktaş'la puan farkını 6'ya çıkarttı. Fenerbahçe ise 68 puanda 4. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbide ilk düdük çaldı, maç başladı.

5' Galatasaray ceza yayının üzerinde oluşan karambolde top Jin Ho'nun önünde kaldı, Ho şutunu çekti ancak isabetsiz.

30' Jo Jin Ho ceza alanı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Jankat'tan harika kurtarış, topu kornere çeliyor.

GOL!

32' Hamza Akman şık hareketle rakip sahada ilerledi, ceza yayının arkasındaki Emirhan Kayar'ı gördü, Emirhan rakibinden şık çalımla sıyrıldı ve kaleyi cepheden gören noktadan vurdu, top kaleci Ertuğrul'un bacak arasından ağlarla buluştu! Galatasaray, Kadıköy'de 1-0 önde.

BİR GOL DAHA!

38' Beknaz rakibinden çok iyi sıyrıldı ceza sahası soluna koşu atan Zeki Mert'i gördü, Zeki içeri çevirdi, Taha Aydınlı'nın şutu Emir Ortaka'ya da çarpıp filelerde... Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor.

İPE DİZDİ AMA...

44' Arda Okan, Galatasaray ceza alanında 6 kişinin arasından çalımlarla çıktı, adeta rakiplerini ipe dizdi ardından yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Jankat Yılmaz çıkardı.

45+1' Muhammed İmre çok uzaklardan çok sert ve düzgün vurdu ancak top az farkla üstten dışarda.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

55' Sağ kanattan içeri çevrilen topa Arda Okan kayarak vurdu ancak top çerçeveyi bulamadı.

56' Erkan Arda bu kez kaleyi cepheden gören noktadan ceza alanı dışından şansını denedi, Jankat kornere çeldi.

73' Savunma arkasına uzun top atıldı, Ahmet Necat bir anda topla buluştu vurdu, Jankat gole izin vermedi.

GOL!

74' Fenerbahçe sağ kanattan korneri hemen kısa pasla kullandı, içeri orta kesildi, Umut Yaşar Keçeci kafayı kale dibinden vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.

76' Ahmet Necat sol kanattan içeri çevirdi topu, Jankat elinden kaçırdı, seken topa Umut Yaşar vurdu ancak aut.

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

90+5' Hamza yayın üzerinden vurdu, savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

..Ve karşılaşma sona erdi. Kadıköy'de kazanan Galatasaray...

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 11'ler:

Fenerbahçe U19: Osman Ertuğrul Çetin, Alper İnce, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Muhammet İmre, Erkan Arda Çağdaş, Ruhan Arda Aksoy, Jinho Jo, Arda Okan Kurtalan.

Galatasaray U19: Jankat Yılmaz, Yusuf Erdem Gümüş, Emir Tintiş, Mehmet Aslanboğa, Umut Erdem, Taha Aydınlı, Emirhan Kayar, Zeki Mert Saki, Özgür Baran Aksaka, Beknaz Almazbekov, Hamza Akman.

İki takım arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan ilk maçı Sarı Lacivertliler, 4-1 kazandı.