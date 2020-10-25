(ÖZET) Fenerbahçe - Trabzonspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor maçın 23. dakikasında Afobe'yle öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip üst üste goller buldu ve kısa sürede öne geçti. 51'de kornerden gelen topa kafayı vuran Tisserand önce skoru 1-1 yaptı. 4 dakika sonra 55'te Valencia sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya iyi vurdu ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

73'te yine kornerden gelen topta arka direkte iyi pozisyon alan Papiss Cisse boş kaleye kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe namağlup şekilde yoluna devam ederken lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde 14 puana ulaştı. Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar...

2' Maça Fenerbahçe hızlı başladı. Caner'in sol kanattan ortasında Enner Valencia ceza sahası içinde hava topunu kazandı, top yere inmeden vurmak istedi ancak başarılı olamadı.

8' Yine sol kanattan Caner'in ortasında önce Samatta vuramadı, Valencia da önüne düşen topta kötü vurdu ve kale dibinden müthiş bir gol kaçırdı. Fenerbahçe baskısını artırıyor.

15' Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikalık bölümünde oyunu rakip alana yıkmış durumda. Trabzonspor'un bu dakikaya kadar henüz şutu yok.

17' Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

23' Afobe Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Hava topunda Lemos ve Sosa çarpışınca top Afobe'nin önünde kaldı. Afobe topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına girdi ve şutunu gönderip golü attı.

44' Abdülkadir Ömür, ceza alanına girerken Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor penaltı bekledi. Cüneyt Çakır, frikik kararı verdi. Gustavo da sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Fenerbahçe'de ikinci yarı için Sosa çıktı, Cisse oyuna dahil oldu.

51' Fenerbahçe, köşe vuruşundan golü buldu. Gol: Tisserand... Sağ kanattan kullanılan kornerde Tisserand kafayı vurdu, ön direkteki Serkan'a çarpan top ağlara gitti.

55' Fnerbahçe 2. golü buldu. Pelkas'la başlayan atakta Gustavo sağ çaprazdan ceza alanına giren Valencia'yı gördü, Ekuadorlu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlara gitti. Skor şimdi 2-1...

65' Mbwana Samatta'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu çelmeyi başarıyor.

71' Caner'in sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Pelkas vurdu savunmaya çarpan top kornere gitti. Vitor Hugo adeta golü önledi

72' GOL! Korneri Caner kullandı, Edgar Le'nin ön direkteki ters kafasından gelen topa arka direkte Papiss Cisse vurdu ve Fenerbahçe 3-1 öne geçti.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe