(ÖZET) Fenerbahçe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Fenerbahçe 'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Bordo Mavililer'in hücum hattı adeta şov yaparken, Fenerbahçe savunması ise yine döküldü.

Trabzonspor, Antalyaspor- Alanyaspor yarı final mücadelesinden zaferle ayrılan takımla finalde karşılaşacak.

Maçtan dakikalar...

6' Sörloth'un attığı golle Trabzonspor Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim Caleb Ekuban...

Rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi görüyor. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekiyor ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşuyor.

12' Zajc'ın sağ çaprazdan güzel şutu az farkla üstten auta gitti.









24' Sörloth'la tartışan Emre Belözoğlu 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonunda Sörloth da sarı kart gördü. Kulübede olan Belözoğlu, soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

35' Trabzonspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakıyor.

42' Deniz Türüç'ün attığı golle Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Deniz Türüç, penaltı noktasının yanından sol ayağıyla top yere inmeden etkili bir vuruş çıkararak topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor.

İlk yarı 1-1 sona erdi.









Maçta ikinci yarı başladı. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Zajc yerine Mehmet Ekici oyunda...

53' Trabzonspor, Alexander Sörloth ile net gol pozisyonundan yararlanamadı. Alexander Sörloth'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban bekletmeden Alexander Sörloth'u tekrar gördü. Alexander Sörloth, ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

55' Mehemt Ekici sol kanattan kaleye çapraz ve uzak bir noktadan harika bir frikik kullandı. Uğurcan aynı güzellikte son anda topu kornere çeldi.

Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği:

61' Serdar Aziz - Jailson

Deniz Türüç - Ferdi Kadıoğlu

70' Uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşu Mehmet Ekici doğrudan kaleye vuruyor ancak kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.

79' Fenerbahçe'de 4. oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oluyor.

Trabzonspor'da Doğan Erdoğan, Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil oldu.

83. dakiakda Sörloth Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

İKİ TAKIMIN MAÇ KADROLARI:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Hasan Ali Kaldırım - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Simon Falette - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Miha Zajc - Vedat Muriqi - Deniz Türüç - Garry Rodrigues

Yedekler

Harun Tekin - Murat Sağlam - Ömer Faruk Beyaz - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Tolgay Arslan - Mehmet Ekici - Emre Belözoğlu - Mevlüt Erdinç -Allahyar Sayyadmanesh

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Filip Novak - Joao Pereira - Gaston Campi - Majid Hosseini - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Alexander Sörloth

Yedekler

Erce Kardeşler - Hüseyin Türkmen - Manuel Da Costa - Manoel Messias - Serkan Asan - Abdurrahim Dursun - Taha Tunç - Doğan Erdoğan - Bilal Başacıkoğlu - Koray Kılınç