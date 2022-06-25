(ÖZET) Fenerbahçe - Tirana maç sonucu: 4-0

Fenerbahçe , Makedon şampiyonu Shkupi’nin ardından sezonun ikinci hazırlık maçı için bugün de Arnavutluk şampiyonu Tiran’a karşı sahaya çıktı. Ülker Stadı bakımda olduğu için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skor ile kazanmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 9. dakikada Berisha ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıya da etkili başlayan Sarı-Lacivertli ekip 53. dakikada farkı 2'ye yüksetti. Fenerbahçe'nn yeni transferi Lincoln, Fenerbahçe'nin iki golünde de asist yapmayı başardı. 83. dakika sahneye çıkan Pelkas takımının 3. golünü atarken 88. dakikada Samatta maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Maçtan dakikalar

6'| Savunmadan uzun topla çıkmak isteyen Fenerbahçe'de sağ kanada doğru gönderilen topa İrfan Can Kahveci hareketlendi. Top doğrudan taca çıktı.

GOL | Fenerbahçe, 9. dakikada Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertli ekipte kazanılan serbest vuruşta topun başına Lincoln geçti. Brezilyalı futbolcunun kale alanına gönderdiği topta Berisha kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

15'| Tirana yarı sahasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında topu Tirana savunması uzaklaştırdı ve pozisyona izin vermedi.

20'| Tirana'da sağ kanattan dip çizgiye inen Da Silva, Lemos'tan sıyrılarak ceza sahasına girmek isterken topun kontrolünü kaybetti. Top oyun alanını terk etti.

30'| Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına doğru gönderdiği topa Berisha hareketlendi. Son anda araya giren Najdovski topu taca gönderdi.

42'| Tirana'da sol kanatta topla buluşan Xhixha, Osayi Samuel'den sıyrılarak dip çizgiye inmek isterken yerde kaldı. Maçın hakemi faul kararı verdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

GOL | Fenerbahçe 53. dakikada Novak'ın golüyle farkı 2'ye yükseltti. Köşe vuruşunda topun başına geçen Lincoln'ün arka direğe doğru yaptığı ortada Novak kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

56'| İrfan Can Kahveci'nin son çizgiye doğru gönderdiği topa Osayi Samuel hareketlendi. Topla buluşan Osayi'nin içeriye çevirdiği top kaleci Bekaj'da kaldı.

59'| Tirana etkili geldi. Da Silva'nın pasında topla buluşan Seferi'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul köşeye uzanarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.

73'| Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Lincoln'ün pasında sol kanatta topla buluşan Uğur Kaan'ın vuruşunda kaleci Bekaj'ın müdahale ettiği top direkten kornere çıktı.

78'| Sağ kanattan Burak Kapacak ile hücuma çıkan Fenerbahçe'de genç futbolcu rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Son anda araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

GOL | Fenerbahçe 83. dakikada Pelkas ile skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanattan dip çizgiye inen Enner Valencia, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Pelkas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

GOL | Fenerbahçe 88. dakikada Samatta ile farkı 4'e yükseltti. Son çizgiye inen Burak Kapacak'ın ortasında Samatta topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe karşılaşmadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bruma, Lincoln, Berisha.

Tirana: Visar Beka, Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhıxha, Taulant Seferi, Devid de Silva

Kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, Samandıra'daki çalışmalarının ardından, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte iki hazırlık maçı oynayacak. 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak olan Kanarya, 6 Temmuz Çarşamba günü ise Macaristan'dan Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da Graz'daki Merkür Arena'da oynanacak.