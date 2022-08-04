ÖZET | Fenerbahçe-Slovacko maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe , Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi verdi. Sarı-Lacivertliler, 3. tur ilk maçında Slovacko'yu devirip, evinde avantaj elde etmekten başka bir şey düşünmedi. Maça temsilcimiz Fenerbahçe etkili başladı. Ön bölgede etkili ataklar gerçekleştiren sarı lacivertliler, savunmada da rakibine pozisyon vermedi. Ön alanda baskı ile ilk dakikalarda rakibini yarı alanına geçirmek istemeyen Kanarya, rakip yarı alanda da gol pozisyonlarına girdi. Fenerbahçe 17. dakikada Emre Mor'un golüyle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler, 45+1'de Lincoln Henrique'nin frikik golüyle durumu 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip Slovacko şokla başladı. Slovacko'da Hofman, 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sarı lacivertliler, Lincoln Henrique'nin 81. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Maçın rövanşı 11 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Karşılaşmaya konuk Slovacko başladı.

⏱ 7' Fenerbahçe Miha Zajc ile gole çok yaklaştı. Zajc sağ köşeden topla birlikte rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi. Açısını bulduktan sonra şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

⏱ 9' Sarı lacivertliler baskısını artırdı. Sağ köşeden Arao ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Rossi yükselip kafasını vurdu kaleci Nguyen topu kontrol etti. Tam bu sırada Valencia rakibine faul yaptı.

⚽ 17' GOL | Fenerbahçe, Emre Mor'un golüyle Slovacko karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rossi, ceza sahası içindeki Lincoln Henrique'ye pasını gönderdi. Henrique yerden Emre Mor'u gönderdi. Emre topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

⚽ 45+1' GOL | Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin şahane frikik golüyle durumu 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.





🔴 48' Slovacko'da Hofman, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

❌ 57' Rossi sol köşeden ortasını gönderdi. Attila Szalai ceza sahasında kafasını vurdu, kaleciden dönen topa Szalai bir kez daha dokundu ve topu filelere gönderdi ancak hakem gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

⏱ 61' Ferdi, sol kanattan topla birlikte ceza sahasına çalımlarla girdi, şutunu attı Slovacko kalecisi son anda topu kornere çeldi.

⏱ 76' Crespo savunma arkasına sarkan Lincoln'e pasını attı. Brezilyalı futbolcu sıfıra giden topu penaltı noktasına doğru gönderdi ancak orada hiçbir Fenerbahçeli yer almadığı için büyük şans kaçtı.

⚽ 81' GOL | Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bruma sağ kanattan topla birlikte ceza sahası ortasına doğru ilerledi. Portekizli futbolcu Lincoln'e pasını attı. Ceza sahası dışından Brezilyalı futbolcu sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak topu direğe de çarptırarak filelerle buluşturdu: 3-0.

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro xx, Bruno Jesus xx, Luciano Maia xx

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin xx, Osayi- Samuel xx, Gustavo xx, Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Novak dk. 77 x) , Arao xx, Emre Mor xxx (Bruma dk. 60 xx), Zajc xx (Crespo dk. 60 x), Rossi xx (Serdar Dursun dk. 60 x), Valencia xx (Arda Güler dk. 77 x), Henrique xxx

Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Peres, Lemos, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Slovacko: Nguyen x, Reinberk x (Vecheta dk. 70 x), Hofmann xx, Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Petrzela xx (Tomic dk. 63 x), Travnik xx (Kohut dk. 86 ?), Havlik xx, Holzer x (Sinyavskiy dk. 63 x), Kalabiska xx

Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka

Teknik Direktör: Martin Svedik

Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1 ve 81) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Hoffman (dk. 48) (Slovacko)

Sarı kartlar: Jorge Jesus (Teknik Direktör) Emre Mor (Fenerbahçe) Travnik, Sinyavskiy (Slovacko)