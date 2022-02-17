(ÖZET) Fenerbahçe - Slavia Prag maç sonucu: 2-3

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertli karşılaşmanın son bölümünde Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirmiş olsa da sahadan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Rövanş maçı öncesi avantaj sağlayan Çekya ekibi Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Traore, 62. dakikada Dorley ve 64. dakikada Lingr kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 58. dakikada Pelkas ve 84. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.

Maçtan dakikalar

⏱ 5'| Fenerbahçe rakip yarı alanının ortalarında Mert Hakan ve Miha Zajc'ın paslaşması ile hücum yaratmak istedi. Slavia Prag savunması pozisyona izin vermedi.

⏱ 6'| Savunma arkasına doğru sarkan Enner Valencia topu ceza sahasına doğru çevirdi. Ancak savunma raya girerek topu uzaklaştırdı.

Miha Zajc cezalı duruma düştü

⏱ 7'| Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Miha Zajc, maçın 7. dakikasında Plavsic'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek Slavia Prag ile oynanacak olan rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

⏱ 13'| Mert Hakan'ın pasında Collins Sor araya girdi. Kritik yerde yaşanan top kaybı sonrası savunmada Attila Szalai tehlikeyi önledi.

⏱ 17'| Fenerbahçe'de Attila Szalai savunma arkasına doğru koşu yapan Valencia'yı düşündü ancak savunma araya girdi.

⏱ 20'| Slavia Prag hızlı geldi. Sor'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut yandan auta çıktı.

⏱ 21'| Slavia Prag etkili geldi. Ceza sahasına sokulan Holes, yakın direğe doğru şutunu gönderdi. Kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı. Dönen top yeniden Holes'a geldi. Yine Holes'un kaleye gönderdiği şutta bu sefer top auta çıktı.

⏱ 29'| Fenerbahçe'de sol kanatta bulunan Mert Hakan, Osayı Samuel'e pasını gönderdi. Osayi-Samuel'in çaprazdan şutu direğin yanından auta gitti.

⏱ 30'| Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Mert Hakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Pelkas, yakın kçşeye şutunu gönderdi. Top yandan auta gitti.

⏱ 39'| Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu hızla ceza sahasına yöneldi. Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda Slavia Prag savunması araya girdi.

Kim Min-Jae'den kısa süreli sakatlık

⏱ 40'| Kim Min-Jae topsuz alanda bir anda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin tedavisi sonucu Güney Koreli futbolcu oyuna devam etti.

Slavia Prag öne geçti

GOL | 45. dakikada Slavia Prag Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalabalık gelen Slavia Prag'da Plavsic'ten orta şut karşımı bir vuruş geldi. Kale önünde kimsenin dokunamadığı top direkten döndü. Topu bir anda önünde bulan Troure golü ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Slavia Prag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 49'| Sağ kanattan Pelkas çizgiye doğru inmek istedi Slavia Prag savunması araya girerek pozisyon oluşmasına izin vermedi.

Direkten döndü

⏱ 53'| Fenerbahçe Enner Valencia ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın şutu direkten döndü. Dönen topta topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe skora dengeyi getirdi

GOL | Fenerbahçe 58. dakikada Pelkas'ın bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan ceza sahasına doğru sokulan Ferdi Kadıoğlu, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. O bölgede topla buluşan Pelkas gelişine yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Slavia Prag yeniden öne geçti

GOL | Slavia Prag, 62. dakikada Dorley'in golüyle yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı topta sol kanattan topu alan Oscar Dorley, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı

GOL | Slavia Prag 64. dakikada Lingr ile skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe'nin orta alanda kaptırdığı top sonucu, ani gelişen Slaiva Prag atağında Sor, Lingr'e pasını aktardı. Lingr ceza sahasına girerken şutunu gönderdi ve golü buldu.

Fenerbahçe taraftarlarından tepki

Kadıköy'de taraftarlar hem futbolculara hem de yönetimi yönelik protestolarda bulundular. Sarı-Lacivertli taraftarlar sadece Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı.





⏱ 69'| Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında yayın gerisinde şansını deneyen Pelkas'ın şutunda top kalecide kaldı.

⏱ 75'| Fenerbahçe'de ceza sahası dışında topla buluşan Valencia doğrudan topu kaleye gönderdi. Top farklı şekilde auta gitti.

Fenerbahçe penaltı bekledi

⏱ 79'| Sol kanattan ceza sahasına girerken yerde kalan Pelkas penaltı bekledi ancak maçın hakemi devam kararı verdi.

Fenerbahçe farkı 1'e indirdi

GOL | Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun 84. dakikada bulduğu gol ile farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Arda Güler, topu ceza sahası dışındaki Ferdi Kadıoğlu'na gönderdi. Ferdi Kadıoğlu'nun uzak direğe doğru şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe sahadan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe - Slavia Prag ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka

Maçtan notlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Mariani'nin yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçının kadrosunda tek zorunlu değişikliğe gitti. Kartal, UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Rossi'nin yerine Pelkas'a görev verdi. Tecrübeli teknik adam, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım, Kim Min-jae, Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu. Orta sahada Sosa, Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a görev veren Kartal, kanatlarda Pelkas ve Bright Osayi-Samuel'i, ileri uçta ise Valencia'yı saha sürdü.

İsmail Kartal'ın ilk Avrupa maçı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekip ile daha önce antrenör olarak Avrupa'da birçok deneyim yaşayan Kartal, ilk kez teknik direktör olarak heyecan yaşadı.

Sarı-Lacivertlilerde 8 eksik

Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesine 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci ve son anda sakatlık yaşayan Serdar Aziz kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Burak Kapacak, Rossi ve Crespo görev alamadı. Öte yandan sakatlığı sona ermesine karşın henüz hazır durumda olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.

Serdar Dursun maskeyle yer aldı

Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi. Ligde son oynanan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar Dursun, kısa sürede takıma dahil oldu. Son antrenmanda takımla çalışan Serdar Dursun, Slavia Prag maçının kadrosunda yer aldı.

Ozan Tufan kadroda

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Giresunspor maçında tedbir amaçlı yer almazken hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı. Ozan Tufan, maç öncesi son idmanda takımla çalışmalara katılmıştı.

Altyapıdan 5 isim

Sarı-lacivertli ekipte, Slavia Prag mücadelesine altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi. Fenerbahçe'de sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncu görev alamazken yedek kulübesi ağırlıklı olarak altyapıdan oluştu. Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'ın şans vermesini bekledi.

Taraftarın ilgisi az

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar olduğu gözlendi.

Jindrich Trpisovsky, takımının başında yer alamadı

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag, sahaya teknik direktöründen yoksun çıktı. Sağlık sorunları bulunduğu açıklanan Jindrich Trpisovsky, takımıyla İstanbul'a gelemedi. Trpisovsky'nin yerine yardımcısı Jaroslav Köstl görev aldı.