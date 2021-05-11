ÖZET | Fenerbahçe - Sivasspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Zirve mücadelesi veren Sarı Lacivertliler sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve son haftaya girerken büyük yara aldı. Avrupa'da yer almak için savaşan Sivasspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak iddiasını sürdürdü.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe 79 puanda kaldı ve Beşiktaş'ın yenildiği, Galatasaray'ın yendiği haftada 3. sırada kaldı. Sivasspor ise puanını 62'ye yükseltti.

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Maçtan dakikalar

Maçın ilk tehlikeli atağı Sivasspor'dan geldi. 2. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel nefis hareketlerle içeri sokuldu, çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

4. dakikada bu kez tehlikeyi yaratan Fenerbahçe oldu. Cofie'nin top kaybı sonrası İrfan Can ceza alanına girerken vurdu, kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrolü sağladı.

Mücadelenin 7. dakikasında sağ kanattan son çizgiye inen Valencia'nın ortasına kale alanında boş kalan İrfan Can gerilerden gelip kafayı vurmak istedi ancak etkili bir vuruş yapamadı.

Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik

Maçta dakikalar 9'u gösterdiğinde İrfan Can Kahveci sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Oyuna giren isim ise Mert Hakan Yandaş oldu.

Sivasspor direğe takıldı

Karşılaşmanın 19. dakikasında Sivasspor gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topla orta alandan bomboş durumda hareketlenen Kayode, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve direğin dışına çarpan top auta çıktı.

Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'de Valencia, Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı lacivertliler yine etkili bir noktadan serbest vuruş kazandı. Enner Valencia'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe gole yaklaştı

Mücadelenin 28. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mesut Özil'in sağ kanattan nefis ortasına kale alanında Ozan hareketlendi, onun kafasını sıyıran top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

Fenerbahçe 45. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Caner'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan ön direkte bomboş kafayı vurdu, top auta çıktı.

Kayode gol perdesini açtı

GOL | Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Sivasspor Kayode'nin golü ile mücadelede 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ortaya çevrilen top savunmadan sekti, terse açılan topu Faycal Fajr ortaya çevirdi, kale önünde Kayode dokundu.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Fenerbahçe maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Emre Belözoğlu oyuna Luiz Gustavo'yu aldı. Çıkan isim ise Attila Szalai oldu. Sivasspor da 2. yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Ahmet Oğuz'un yerine oyuna giren isim Claudemir oldu.

Hakan Arslan farkı 2'ye çıkardı

GOL | Sivasspor 48. dakikada Hakan Arslan'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan Gradel'in ortasına ön direkte Hakan Arslan kafayı vurdu.

Fenerbahçe kalesinde golü gördükten sonra 2 oyuncu değişikliği birden yaptı. Ozan Tufan ve Pelkas'ın yerine Cisse ve Samuel oyuna giren isimler oldu.

Maçın 60. dakikasında Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Valencia kale alanında yükseldi, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Fenerbahçe, Sivas kalesinde gol arayan taraf oldu. Sağ kanattan Mert Hakan'ın ortaya çevirdiği top yay üzerinden Sosa vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

Fenerbahçe penaltı bekledi

Maçın 73. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi ama hakem devam dedi. Cisse, ceza sahası içinde Robin Yalçın'la girdiği mücadele sonrası yerde kalmıştı. Fenerbahçeliler penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

79. dakikada Fenerbahçe'de Valencia sol kanattan içeri sokuldu, dar açıdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Sivasspor direğe takıldı

90+1'de Sivasspor direği geçemedi. Fajr'dan pası alan Gradel uzaklardan çok iyi vurdu, Harun'u geöen top direkten döndü.

Cisse farkı 1'e indirdi

GOL | 90+2' dakikada Fenerbahçe Cisse ile skoru 2-1'e getirdi. Mesut Özil'in müthiş tek pasıyla savunma arkasına sarkan Papiss Cisse, kaleciyi de çalımlayıp topu ağlara yolladı

Fenerbahçe - Sivasspor 11'ler

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Mame Thiam, Filip Novak.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode

Sivasspor'un yedekleri: Muammer, Muhammed Can, Ziya Erdal, Kerem, Claudemir, Felix, Rybalka, Boyd, Kone.









Maçtan notlar

Süper Lig’in 41’inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya’nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Hakan Yemişken üstlendi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı yedekler arasında bekletirken yerine geçen maçta sağ bekte görev alan Ozan Tufan'a görev verdi. Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'dan boşalan yere ise Gökhan Gönül’ü dahil etti.

Emre Belözoğlu, Sivasspor karşılaşmasına şu 11’le çıktı: “Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.”

GÖKHAN GÖNÜL 11’DE

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor maçında 11’de görevlendirildi. Ligde geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına yedek soyunan ve oyuna sonradan dahil olan Gökhan Gönül, Sivasspor maçında ise 11’de forma giydi.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de 5 futbolcu, Sivasspor maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor maçında takımını yalnız bıraktı.

LEMOS KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte Mauricio Lemos ise Sivasspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Uruguaylı futbolcu teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

RIZA ÇALIMBAY’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 40’ıncı haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Claudemir’in yerine orta sahada Cofie’ye, Erdoğan Yeşilyurt’un yerine ise Ninga’ya şans tanıdı. Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına şu 11’le çıktı: “Ali Şaşal, Uğur, Caner, Robin, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan, Gradel, Ninga, Kayode.”

SİVASSPOR’DA 6 EKSİK

Sivasspor’da 6 futbolcu Fenerbahçe maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Samba Camara, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR SAHAYA "ÖZGÜR FİLİSTİN" TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKTI

Bu arada Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, karşılaşma öncesi de unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seremoniye de bu tişörtlerle çıktı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Gökhan, Szalai (Dk. 46 Gustavo), Tisserand, Caner Erkin (Dk.79 Ferdi), Sosa, Ozan Tufan (Dk. 51 Cisse), İrfan Can Kahveci (Dk. 9 Mert Hakan Yandaş), Mesut Özil, Pelkas (Dk. 51 Osayi-Samuel), Valencia

DEMİR GRUP SİVASSPROR: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Claudemir), Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Gradel (90+3 Ziya Erdal), Ninga (Dk.90+1 Garcia), Kayode (Dk.86 Kone)

GOLLER: 90+3 Cisse (Fenerbahçe) - Dk. 45+1 Kayode, Dk. 48 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Gönül (Fenerbahçe) - Ninga, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)



