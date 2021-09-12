ÖZET | Fenerbahçe - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe , sahasında Sivasspor 'u konuk etti. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor ile ilk yarıda gelen goller sonucunda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 23. dakikada Bright Osayi-Samuel ile öne geçerken 45. dakikada Pedro Henrique'nin golü, skoru eşitledi.

Ligde ilk kez gol yiyen ve ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, 4 maç sonunda 10 puana ulaşırken Sivasspor, ilk 4 hafta sonunda galibiyet ile tanışamadı. Üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrılan Sivasspor, puanını 2'ye yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ Fenerbahçe - Sivasspor maçında ilk düdük çaldı.

⏱ 6' Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahadan Zajc, savunma arkasına koşu yapan Mesut Özil'e pasını gönderdi. Mesut, topuğuyla ceza sahasına giren Osayi'ye pasını gönderdi. Osayi, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

⏱ 12' Diego Rossi sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine girdi Uruguaylı futbolcu topu düzeltti, şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

⏱ 17' Sivasspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Ahmet Oğuz, ceza sahasına ortasını gönderdi. Herkesi geçen top arka tarafta müsait pozisyonda Max Gradel'e geldi. Gradel kafa vuruşunu yaptı top üstten auta çıktı.

🔄 22' Fenerbahçe'de Tisserand sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

⚽ GOL | 23' Sol kanattan Rossi ceza sahasına ortasını gönderdi. Orada yaşanan karambolde Sivasspor savunması topu uzaklaştırmak isterken araya Osayi Samuel girdi. Genç futbolcu fırsatçılığını konuşturup topu kazandı, şutunu attı ve topu filelerle buluşturdu: 1-0

⏱ 42' Altay, topu uzaklaştırmak istedi ancak Pedro Henrique topu kazandı. Henrique çalım atmak isterken Altay tarafından yerde bırakıldı. Hakem Halis Özkahya ilk pozisyonda penaltı vermedi ancak VAR sonucu penaltı noktasını gösterdi. Altay Bayındır da sarı kart gördü.

⚽ GOL | 45' Penaltıyı kullanmak üzere topun başına Pedro Henrique geldi, şutunu attı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Fenerbahçe bu sezon ilk kez gol yedi. Sarı-Lacivertli ekibe geçtiğimiz sezon son golü de Kayserispor formasıyla Pedro Henrique atmıştı.

⏱ İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

⏱ İkinci yarı başladı.

⏱ 49' Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş, Sivasspor savunmasının müdahalesi ile sağ kanada açılırken Mergim Berisha'nın kontrol sonrası dar açıdan yaptığı sert vuruş, üstten dışarı gitti.

⏱ 50' Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş, Goutas'dan dönerken top sağ kanada açıldı ve bu kez Rossi'nin rakibinden kurtularak sol ayakla yaptığı vuruş dışarı gitti.

⏱ 53' Sivasspor'da Max Gradel'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut, kaleci Altay'da kaldı.

⏱ 56' Fajr'ın soldan yaptığı ortada Yatabare, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat Yatabare'nin golü ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

🔄 59' Fenerbahçe'de Mergim Berisha ve Mesut Özil oyundan çıkarlarken Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci oyuna girdiler.

⏱ 64' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, orta sahada kazandığı top sonrası çok uzak mesafeden şansını denerken top kaleci Muammer'de kaldı.

⏱ 69' Sivasspor, soldan Pedro Henrique ile tehlikeli gelirken Serdar Aziz'den sıyrılarak içeri çevirdiği topu Attila Szalai uzaklaştırdı.

⏱ 69' Osayi-Samuel, kendi sahasından taşıdığı topta ceza sahası dışından vuruşunu yaptı fakat top kaleci Muammer'de kaldı.

İrfan devam edemedi, Meyer oyunda

🔄 73' Oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlanarak devam edemedi ve yerine yeni transfer Max Meyer girdi.





🔄 78' Sivasspor'da Max Gradel'in yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna dahil oldu.

79' Sivasspor'da Pedro Henrique, Osayi-Samuel'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

⏱ 83' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun vuruşu savunmadan dönerken sonrasında Zajc'ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruş üstten auta gitti.

83' Fenerbahçe'de Miha Zajc, penaltı itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

🔄 84' Sivasspor'da Isaac Cofie'nin yerine Azubuike oyuna girdi.

⏱ 86' Savunmadan ileri çıkan Attila Szalai'nin sert vuruşu, Muammer'de kaldı.

🔄 90' Sivasspor'da Pedro Henrique'nin yerine Sefa Yılmaz oyuna girdi.

⏱ 90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika ilave edildi.

90+3' Sivasspor'da hakeme gösterdiği tepki sonrası Uğur Çiftçi sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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STAT: Ülker

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Marcel Tisserand (Dk.22 Szalai), Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Diego Rossi, Mesut Özil (Dk.59 İrfan Can (Dk.73 Max Meyer) ), Muhammed Gümüşkaya ve Mergim Berisha (Dk.59 Valencia)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Cofie (Dk.84 Azubuike), Hakan, Fayçal, Henrique (Dk.90 Sefa Yılmaz), Gradel (Dk.78 Erdoğan), Yatabare

GOLLER: Dk.23 Osayi (Fenerbahçe) – Dk.45 Henrique (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Altay, Zajc (Fenerbahçe) – Cofie, Henrique, Uğur (Demir Grup Sivasspor)