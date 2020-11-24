ÖZET | Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maç sonucu: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u farklı yendi ev adını üst tura yazdırdı. Erol Bulut'un Caner Erkin, Altay, Serdar Aziz,Ozan Tufan gibi as takım oyuncularının yanında Uğur Kaan Yıldız ve Ömer Faruk Beyaz gibi ligde çok fazla forma bulamayan oyunculara da yer vermesi dikkat çekti.

41'de Thiam'ın golüyle öne geçen Kanarya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 63. dakikada Pelkas farkı 2'ye çıkardı. 68'de Mame Thiam ceza alanı dışından harika bir şutla skoru 3-0 yaptı. 73'te ise bir başka yeni transfer Kemal Ademi ceza alanı içinde yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı.

Maçtan dakikalar...

4' Sivas Belediyespor tehlikeli geldi. Emre'nin ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunu Altay ayaklarıyla çıkardı.

6' Fenerbahçe Thiam'la gole çok yaklaştı. Ferdi'nin pasında ceza alanı sol çaprazda iyi vuran Senegalli'nin şutu direkten döndü.

18' Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından şutunda top kaleci Necati'de kaldı.

Mücadelede ilk yarım saat golsüz geçildi.

41'Fenerbahçe Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ferdi'nin sağ kanattan ortasında Thiam güzel koşu yaptı ve güzel kafasıyla topu ağlara gönderdi.

46' Caner, Ozan ve Ömer Faruk'un yerine Gustavo, Novak ve Pelkas oyunda.

59’ Kemal Ademi, Samatta’nın yerine oyunda.

63' Pelkas'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı.

68' Fenerbahçe Mame Thiam'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği harika şutla farkı 3'e çıkaran golü buluyor.

73' Kemal Ademi ceza alanında yaptığı düzgün vuruşla Fenerbahçe adına farkı 4'e çıkaran golü attı.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe:

Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Thiam, Samatta.

Sivas Belediyespor:

Necati, Şeyhmus, Muhsin, Mustafa, Uğur, Ozan Kılıçoğlu, Furkan, Mehmet, Cumhur, Şevki

Kanarya'da yıldız isimler yok!

Sarı Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.