(ÖZET) Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 1-0

Fenerbahçe , Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıktı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi tercih etti.

Gelirleri savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak olan ve Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-Lacivertlilerin golünü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçeli taraftarlardan büyük destek

Ülker Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’in takım kadrosunun anons edildiği sırada alkış sesleri yükselirken, Ukrayna takımına büyük destek verildi.

Müsabakayı Ukraynalı taraftarlar ve basın mensupları da tribünden takip ederken, karşılaşma öncesinde Ukrayna Milli Marşı’nın okunduğu sırada Shakhtar Donetskli oyuncular ve taraftarlar sırtlarına Ukrayna bayraklarını geçirerek milli marşlarını okudu. Milli marşların okunmasının ardından savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

11 BİN 781 taraftar izledi

11 bin 781 biletli taraftarın izlediği maçın 26’ncı dakikasında Enner Valencia, attığı golle Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Szalai ve Burak Kapacak oyuna devam edemedi

67’nci dakikada Fenerbahçe’de Attila Szalai sakatlık geçirirken, Macar oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Szalai’nin yerine Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu. 72’nci dakikada ise Burak Kapacak sakatlık geçirerek kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Burak Kapacak yerine ise Ruhan Arda Aksoy oyuna girdi. Sarı-lacivertli takımda 75’inci dakikada Arda Güler oyundan alınırken, İsak Vural oyuna dahil oldu. Taraftarlar her iki oyuncu lehine sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertlilerde Sosa ve Valencia da oyunun son bölümünde yedek kulübesine gelirken, teknik direktör İsmail Kartal, genç oyuncular Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut’u sahaya sürdü.

Maçtan dakikalar

Maçta dakikalar 13'ü gösterdiğinde Burak Kapacak sağ kanattan ön direğe etkili bir orta yaptı. Valencia sağ ayağıyla dokundu, top yakın direk tarafından az farkla auta çıktı.

Valencia sahneye çıktı

GOL | Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia'nın golü ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mergim Berisha hızlı bir şekilde topu Valencia'ya aktardı. Shakhtar savunması dengesiz yakalanınca tecrübeli futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

38. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Attila Szalai'nin uzun pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda Nazım Sangare kafa topuna çıkarak topu altı pas içerisine attı. Uygun pozisyonda bulunan Enner Valencia topa hafif vurunca kaleci Pyatov zorlanmadı.

İLK YARI SONUCU | Mücadelenin ilk yarısı sona erdi. Soyunma odasına Fenerbahçe 1-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Fenerbahçe sağ kanattan hızlı geldi. Burak Kapacak'ın arka direğe gönderdiği topta Berisha topa dokundu. Top üstten auta çıktı.

Shakhtar Donetsk, 54. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattan Mudryk'in ceza sahasına çevirdiği topa Solomon vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri geldi. Dönen topa yeniden Solomon vuruşunu yaptı. Top kalenin dibinden az farkla auta çıktı.

Attila Szalai sakatlandı

Mücadelenin 65. dakikasında Sarı-Lacivertli ekibin başarılı stoperi Attila Szalai, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Macar futbolcu oyuna devam edemedi ve sedye ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

77.dakikada Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp, sol kanattan arka direğe doğru gönderdi. Orada topla buluşan Novak, kafayla içeriye doldurdu. Tisserand'dan önce kaleci topu kontrol etti.

MAÇ SONUCU | Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı.









Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 11'leri

Fenerbahçe: Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha.

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Stepanenko, Bondarenko, Mudryk, Topalov, Siheev, Konoplia, Solomon.

Fenerbahçe Genel Sekreteri urak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk Kulübü Ceo'su Sergei Palkin'e maç öncesinde plaket takdim etti.