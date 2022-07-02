(ÖZET) Fenerbahçe - Partizan maç sonucu: 1-0

Fenerbahçe , Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi ön elemede oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi takımını hazırlamak için yoğun çaba içerisinde olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ince eleyip sık dokuyor. Partizan ile oynanan hazırlık maçını Sarı Lacivertliler, Enner Valencia'nın 2. dakikada attığı golle kazandı.

Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2 - 2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçti.

Fenerbahçe 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.

Maçtan dakikalar

GOL | Maçın 2. dakikasında Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Rakip kalecinin oyunu başlatırken yaptığı hatayı iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu topu kaptı ve topu boş filelere gönderdi.

Mücadelenin 20. dakikasında sağ kanattan Osayi'nin ceeza sahasına gönderdiği topu savunma sektirdi. Arka alanda topu kontrol eden Bruma'nın çarprazdan yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

Maçın 33. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli geldi. Bruma'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topa Valencia hareketlendi. Valencia'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci topu çelmeyi başardı. Dönen topu Partizan savunması uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Partizan bu kez tehlikeyi yaratan taraf oldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Andrade'nin sert şutunda top direğin dibinden auta gitti.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Fenerbahçe tehlikeli bölgeden frirkik kazandı. Topun başına Lincoln geçti. Top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Lincoln Henrique'nin yerine oyuna dahil olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Enner Valencia

Partizan: Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes

İstanbul’da bırakılan 8 isim dikkat çekti

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yürüttüğü yeni sezon hazırlıklarının ikinci aşaması için dün Avusturya’ya gitti. İlk yurt dışı kampını bu ülkede yapacak olan Fenerbahçe kafilesinde 28 oyuncu yer aldı. İstanbul’da bırakılan 8 isim ise dikkat çekti. Serdar Aziz, Miguel Crespo, Marcel Tisserand, Luis Gustavo, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Max Meyer ve Arda Okan Kurtulan, Avusturya’ya götürülmedi. Bu oyunculardan Serdar, Crespo, Tisserand, Meyer ve Lemos’un sakatlıkları olduğu öğrenildi.

Gustavo, Caulker, Arda Kurtulan...

Hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen Gustavo’nun ise kadroda düşünülmediği için İstanbul’da bırakıldığı kaydedildi. Caulker ve Arda Kurtulan da Jesus tarafından yeterli bulunmadı. Kadroda altyapıdan Furkan Onur Akyüz (16), Yiğit Efe Demir (17), Uğur Kaan Yıldız (19 ve İsak Vural (16) da yer aldı.

Fenerbahçe'nin 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde yapacağı kampta şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları AL Shamal maçının kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Jesus, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yerine Diego Rossi'ye, İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'e, Mbwana Samatta'nın yerine ise Enner Valencia'ya görev verdi.

İsmail Yüksek 11'de başladı

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, Partizan ile oynanan hazırlık maçına 11’de başladı. İstanbul’da; Kuzey Makedonya ekibi Shkupi, Arnavutluk ekibi Tirana ve Katar ekibi AL Shamal ie oynanan maçlarda oyuna sonradan dahil olan İsmail Yüksek, Partizan karşılaşmasında 11’de yer aldı. Jesus, AL Shamal maçından sonra Partizan maçında da en çok diyalog kurduğu ismin İsmail Yüksek olması dikkat çekti. Jesus, gerek uyarı, gerekse övgü anlamında İsmail Yüksek’le iletişimi kesmedi.

Öte yandan İsmail Yüksek, geçtiğimiz sezon Bursaspor’da kiralık olarak görev almıştı.









Mert Hakan Yandaş yer almadı

Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Partizan karşılaşmasında görev alamadı. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz’dan ayrılarak İstanbul’a gitti.

Emre Mor ilk kez

Fenerbahçe’de yeni transfer Emre Mor, Partizan maçında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu ve bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Mor, Fenerbahçe forması ile sahada yer aldı. Emre Mor, Partizan ile oynanan mücadelenin 64’üncü dakikasında Lincoln Henrique’nin yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan karşılaşmayı takip eden taraftarlar, Emre Mor lehine tezahüratlarda bulundu.

İkinci yarı 8 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 64’üncü dakika Bruma’nın yerine İrfan Can Kahveci’ye, Valencia’nın yerine Serdar Dursun’a, Lincoln Henrique’nin Emre Mor’a, Zajc’ın yerine Pelkas’a, Altay Bayındır’ın yerine ise Ertuğrul Çetin’e görev verdi. Karşılaşmanın 82’nci dakikasında Rossi’nin yerine Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Novak oyuna dahil oldu. 90’ıncı dakikada ise Osayi-Samuel’in yerine Burak Kapacak forma buldu.

Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Szalai ve Kim Min-Jae’ye 90 dakika görev verdi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçe’nin Partizan ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Öte yandan Fenerbahçe’nin Partizan ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.







