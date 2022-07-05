(ÖZET) Fenerbahçe - Mol Fehervar maç sonucu: 3-0

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe , hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşılaştı.Avusturya'daki ilk maçında dolu tribünler önünde Partizan'ı 1-0'la geçen Kanarya, taraftarlarının desteğiyle Mol Fehervar'ı da 3-0 mağlup etmeyi başardı ve Avusturya kampını galibiyetle noktaladı.

Merkür Arena'da oynanan maçın 37. dakikasında Serdar Dursun'un golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 43. dakikada Sarı-Lacivertli ekibin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile geçilirken, 61. dakikada Enner Valencia takımını 3-0 öne geçiren golü ağlara gönderdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

Emre Mor ve Osayi Samuel sakatlandı

Fenerbahçe'de Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bright Osayi-Samuel, rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

63. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan Emre Mor ise 73. dakikada Marcel Heister'in faulü sonrası yerde kaldı. Genç futbolcu kendini denemek için oyuna devam etse de maçı tamamlayamadı ve yerini 76. dakikada Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

Maçtan dakikalar

4'| Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun savunma arkasına doğru gönderdiği topa Rossi hareketlendi. Uruguaylı futbolcunun arka direğe gönderdiği topa İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

9'| İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına doğrum gönderdiği topa Bruma hareketlendi. Portekizli futbolcunun kontrol edemediği top kaleci Rockov'da kaldı.

Osayi sakatlandı

12'| Fenerbahçe'de karşılaşmanın ilk dakikalarında bir sakatlık yaşayan Osayi bir kez daha kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin tedavisi sonrası Osayi oyuna devam etti. Ancak 31. dakikada yerini Novak'a bıraktı.

15'| Mol Fehervar'ın serbest vuruşunda arka direğe gönderilen topa Shabanov vuruşunu yaptı. Ferdi Kadıoğlu son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

26'| Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Serdar Dursun, şutunu gönderdi. Top direğin dibinden auta gitti.

GOL | Fenerbahçe 37. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Bruma'nın pasında dip çizgide İrfan Can Kahveci topla buluştu. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanına gönderdiği top kaleciden sekerek Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar Dursun da yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL | Fenerbahçe 43. dakikada Diego Rossi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına doğru pasını gönderdi. Savunmadan seken top Diego Rossi'nin önünde kaldı. Uruguaylı futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu.

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

53'| Fenerbahçe sol kanattan atak geliştirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Enner Valencia'nın vuruşunda top kaleci Rockov'da kaldı.

56'| Fehervar'da sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topta Lednev vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

GOL | Fenerbahçe, 61. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 3-0 öne geçti. Kalenin sağında topla buluşan Lincoln'ün arka direğe gönderdiği topta Valencia kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

71'| Fenerbahçe'de ceza sahasına yönelen Arda Güler'in savunma arkasına gönderdiği topta Emre Mor gelişine şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

Emre Mor oyuna devam edemedi

76'| Fenerbahçe'de rakibi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Emre Mor oyuna devam edemedi. Bir süre kendisini deneyen genç futbolcu yerini Mühammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

83'| Fehervar'da ceza sahasına doğru gönderilen topa Kodro hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kodro'nun şutunda Altay Bayındır gol izni vermedi. Sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe mücadeleden 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Maçın ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar Dursun.

Mol Fehervar: Rockov, Lüftner, Rus, Shabanov, Pokorny, Ruben Pinto, Nego, Hangya, Dardai, Petryak, Zivzivadze

3 galibiyet, 1 beraberlik

Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, ilk karşılaşmasında Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kaldı. İkinci mücadelesinde Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0 yenen Sarı Lacivertliler, üçüncü maçında Katar ekibi Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’ya geçen Kanarya, buradaki ilk maçında Partizan'ı 1-0'la geçti.

Sakatlardan müjdeli haber

Fenerbahçe için sakatlıklar nedeniyle yeni sezon hazırlıkları tatsız başladı. Serdar Aziz, Crespo ve Tisserand ağrıları nedeniyle Graz kampına götürülmemişti. Mert Hakan Yandaş ise kampta sakatlanarak İstanbul’a dönmüştü. Bu oyuncuların tedavilerinin olumlu ilerlediği ve son aşamaya gelindiği öğrenildi. 4 futbolcunun da arkadaşlarının dönmesinin ardından İstanbul’daki çalışmalarda takıma katılacağı kaydedildi. Serdar, Crespo, Tisserand ve Mert Hakan 20 Temmuz’daki Dinamo Kiev maçına kadar hazır hale gelecekler.

İyi çalıştılar izni kaptılar

Jorge Jesus, Graz’da takımını günde çift antrenmanla çalıştırıyordu. Ancak Portekizli hoca, dün sabah takımının gösterdiği müthiş performans sonrası kayıtsız kalmadı. Tecrübeli teknik adam, akşam idmanını iptal etti ve öğrencilerine dinlenmeleri ve gezmeleri için fırsat tanıdı. Fenerbahçe, günün tek antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerinin, direktiflerini harfiyen uygulaması Jorge Jesus’un yüzünü güldürdü