Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, rakibini Garry Rodrigues’in yıldızlaştığı maçta 5-1 mağlup etti. Rodrigues; 1 gol, 2 asist ile öne çıkarken diğer goller Zanka, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi’den geldi.

Sarı-Lacivertliler’in 5 golünün 3’ü ceza sahası dışından geldi.

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Karşılaşmada Konyaspor’un tek golü ise yine bir Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz’in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 17’ye yükseltirken bu sezon ilk defa 2 maç üst üste kaybeden Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, karşılaşmaya Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Moses, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi 11'yle başlarken Konyaspor, sahaya Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya kadrosuyla çıktı.

Maç başladı.

2. dakikada sağ kanatta Victor Moses'ın pasında çizgiye inen Isla'nın ceza sahası içinde tehlikeli olabilecek pozisyonda çevirdiği top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Direkten döndü!

6. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile gole çok yaklaştı. Soldan Garry Rodrigues'in yaptığı ortada altı pas üzerinde topla buluşan Vedat Muriqi'nin tekte yaptığı vuruş, Ertuğrul'un da müdahale etmesiyle direkten döndü.

6 dakikada 3 gol!

GOL | 11. dakikada Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda rakibinden sıyrılan Garry Rodrigues'in uzaktan yaptığı şık ve sert vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

GOL | 14. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Moses'ın ortasında Zanka'nın yaptığı vuruş, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

GOL | 16. dakikada sağ kanattan Skubic'in yaptığı ortayı ön direkte Ömer Ali Şahiner'in ıska geçmesi sonarsı Serdar Aziz, ters bir vuruş yaptı ve top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu: 2-1.

20. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içi sol çaprazda Vedat Muriqi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

27. dakikada Konyaspor, Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatayı değerlendiremedi. Isla'nın kaybettiği top sonrası Mücahit Can'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş Serdar Aziz'in topu kesmesiyle kornere gitti.

GOL | 28. dakikada Konyaspor'un korneri sonrası kontratak şansı yakalayan Fenerbahçe'de Emre'nin pasında hareketlenen Ozan Tufan, topu karşı ceza sahasına kadar sürdükten sonra soldaki Rodrigues'e bıraktı. Garry Rodrigues topu tekrar ceza sahası ön çizgisindeki Ozan Tufan'a bırakınca, milli oyuncunun düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

SARI KART | Konyaspor'da Farouk Miya, 30. dakikada Moses'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

31. dakikada maçın en etkili ismi Garry Rodrigues'in soldan geliştirdiği atakta Skubic'ten sıyrılıp içeri çevirdiği topta Muriqi'nin yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

33. dakikada yine Rodrigues'in bıraktığı topta Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

39. dakikada Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Miya'nın savunma arkasına attığı topa Mücahit Can hareketlense de Altay, zamanında çıkarak topu almayı başardı.

45+1. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı korner sonrası Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

45+2. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Muriqi'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ikinci yarı öncesi Mücahit Can'ın yerine Levan Shengelia dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ayrıca Ali Turan çıkarken Volkan Fındıklı oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

52. dakikada Emre Belözoğlu, ceza sahası ön çizgisinde buluştuğu topu sol ayağından sağ ayağına alarak önünü boşalttı. Yaptığı vuruş Ertuğrul'da kaldı.

57. dakikada Konyaspor, etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan kornerde Moses topu uzaklaştırırken ceza sahası dışından Alper Uludağ'ın sert şutunu Altay, direk dibinden çıkarırken sonrasında sağ kanattan içeri çevrilen tehlikeli topa hiçbir Konyasporlu oyuncu müdahale edemedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kaburgasında sakatlığı nedeniyle ağrıları bulunan Emre Belözoğlu, 60. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Maç içinde sakatlık problemi yaşayan Serdar Aziz, 69. dakikada oyundan çıkarken Sadık Çiftpınar oyuna giren isim oldu.

GOL | 78. dakikada Konyaspor'da Volkan Fındıklı'dan topu kapan Luiz Gustavo, direkt olarak ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarla kavuşurken Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması altında ilk golünü attı: 4-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Yenen 4. gol sonrası Konyaspor'da 79. dakikada Miya oyundan çıkarken Riad Bajic oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Fenerbahçe'de Victor Moses'ın yerine Alper Potuk oyuna girdi.

GOL | 82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Muriqi, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert ve düzgün bir vuruşla skoru 5-1 yaptı.

SARI KART | 85. dakikada Luiz Gustavo, Shengelia'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Süper Lig | Fenerbahçe: 5 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Moses (Dk. 81 Alper), Rodrigues, Muric

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Ali Turan (Dk. 46 Volkan Fındıklı), Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya (Dk. 79 Bajic), Mücahit Can Akçay (Dk. 46 Shengelia)

Goller: Dk. 11 Rodrigues, Dk. 14 Zanka, Dk. 28 Ozan Tufan, Dk. 78 Gustavo, Dk. 83 Muric (Fenerbahçe), Dk. 16 Serdar Aziz (kendi kalesine) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 86 Gustavo (Fenerbahçe)