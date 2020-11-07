(ÖZET) Fenerbahçe - Konyaspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti ve liderlik şansını kaçırdı. Maçın ilk yarısında iki takım da izleyenleri adeta uyutan bir futbol oynadı. Altay'ın çok net bir pozisyonda gole izin vermemesi ve Pelkas'ın VAR'dan dönen golü en önemli gelişmelerdi. İkinci yarıya hareketli başlayan Fenerbahçe olsa da Sarı Lacivertliler, hücumda üretimde zorlandı. Samatta, Valencia top kayıplarıyla ön plana çıkarken Perotti de oyuna girdi ancak Arjantinli de bir süre sonra takıma uydu!

67'de Jevtovic ceza alanında havadan gelen topa müthiş vurdu ve golü attı. Bu şok etkisinin üzerinden 10 dakika geçince yine bir savunma hatasında bu kez Kravets Altay'ı avladı ve skoru 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra hafif bir tepki veren Kanarya, yine pozisyon bulmakta zorlandı ve maç 2-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle bitti.

Bu skorun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, Konyaspor ise 9 puana yükseldi.

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Maçtan dakikalar...

2' Guilherme'ni sol çaprazdan yaptığı ortasında ön direkte Artem Kravets'in kafa vuruşu yandan auta gidiyor.

8' Caner Erkin sol kanattan bindirdi, ortası direkt olarak auta gitti.

11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Artem Kravets kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.

21' Valencia ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekledi ancak hakem "devam" dedi.

23' Ozan Tufan'ın uzaklardan şutu az farkla auta gitti. Bu Fenerbahçe'nin maçtaki ilk şutuydu.

27' Konyaspor'un kontratağında Deni Milosevic kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Milosevic'in şık aşırtma denemesini Altay harika kurtardı.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

31' Fenerbahçe Pelkas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Pelkas sağ kanattan giden Gökhan'ı gördü, Gökhan orta yapacak gibi içeriye baktı ancak pasını yeniden Pelkas'a verdi. Pelkas da sağ çaprazdan ceza alanı içinden harika bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

VAR golü iptal etti... Gol öncesinde Valencia'nın topu Pelkas'a kazandırmadan önce topu elle kontrol ettiği kararına varan Ali Şansalan, görüntüleri VAR ekranında inceledikten sonra golü iptal etti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de ilk yarıda etkisiz kalan Mame Thiam çıktı, Diego Perotti oyuna dahil oldu.

55' Valencia sağ kanattan çalımlarla ceza alanına girdi, altıpasa doğru koşu yapan Perotti'ye topu aktardı ancak Arjantinli oyuncunun şutunda son anda savunma araya girdi.

58' Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine Papiss Cisse oyunda.

67' Jevtovic'in golüyle Konyaspor Kadıköy deplasmanında 1-0 öne geçti.

77' Kravets Konyaspor'u 2-0 öne geçiren golü attı. Kadıköy'de büyük şok!

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Serdar Aziz - Gökhan Gönül - Marcel Tisserand - Caner Erkin - Dimitris Pelkas - Mame Thiam - Enner Valencia - Ozan Tufan - Luiz Gustavo - Mbwana Samatta

Yedekler:

Harun Tekin - Sadık Çiftpınar - Filip Novak - Mauricio Lemos - Nazım Sangare - Diego Perotti - Mert Hakan Yandaş - Ferdi Kadıoğlu - Papiss Cisse - Kemal Ademi

Konyaspor:

Ibrahim Sehic - Abdülkerim Bardakçı - Adil Demirbağ - Nejc Skubic - Guilherme Sitya - Marko Jevtovic - Deni Milosevic - Farouk Miya - Oğuz Kağan Güçtekin - Sokol Cikalleshi - Artem Kravets

Yedekler:

Ozan Can Oruç - Eray Birniçan - Alper Uludağ - Levan Shengelia - Paolo Hurtado - Ali Karakaya - Şener Kaya - Emre Pehlivan - Erdon Daci



