(ÖZET) Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 3-0

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kayserispor'u ağırladı. As kalecisinden forvet hattına kadar birçok oyuncusu eksik olan Kayserspor karşısında maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sezonun belki de en rahat maçlarından birini çıakrdı.

20. dakikada Thiam'la öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 öne kaparken, ikinci yarıda da 52. dakikada Samatta skoru 2-0 yaptı. İki golde de Pelkas-Thiam-Samatta üçlüsünün koordinasyonu ve paslaşmaları alkış topladı.

Maça Tisserand'ın sakatlığı sebebiyle ilk 11'de başlayan Macar stoper Adam Szalai de göz doldurdu.

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Maçtan dakikalar...

1' 40. saniyede Valencia uzaklardan vurdu, top kaleci Doğan'da kaldı.

7' Samatta'nın sağ çaprazdan şutunda topu kaleci Doğan Alemdar çelmeyi başardı.

12' Ceza alanı içinde havadan gelen topa sağ çaprazdan iyi vuran Pelkas'ın şutunu Doğan Alemdar kornere çelmeyi başardı. 18'lik genç eldiven şu an Kayserispor adına direnen tek isim...

ASİST PELKAS, GOL THIAM...

20' Fenerbahçe Thiam'ın golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti. Kayserispor savunmasını hazırlıksız yakalayan Fenerbahçe'de Pelkas'ın pasında Thiam sol çaprazdan ceza alanına girdi ve güzel bir ayak içi plaseyle golü attı.

32' Caner Erkin'in frikiğinde kaleci Doğan Alemdar başarılıydı.

39' Ceza alanı içinde sol çaprazdan Mame Thiam'ın şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.

48' Hes Kablo Kayserispor ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlıyor. Aaron Lennon ve Wilfried Kanga oyundan alınırken, yerlerine İlhan Parlak ve Nurettin Korkmaz oyuna dahil oluyor.

PELKAS-THIAM-SAMATTA ÜÇGENİ...

52' Samatta Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü attı. Pelkas'ın şık topuk pasında ceza alanına giren Thiam arka direkte Samatta'ya çok güzel bıraktı, Samatta da boş kaleye topu ağlara gönderdi.

61' Ozan Tufan'ın uzaklardan şutu üstten auta gidiyor.

64' Pelkas'ın ceza saahsının hemen dışından sol çaprazdan şutu yandan az farkla auta gitti.

67’ Enner Valencia’nın yerine Jose Sosa oyuna giriyor.

87' Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Kemal Ademi, golde asisti yapan oyuncu...

Fenerbahçe - Kayserispor 11'ler:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Atilla Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Mame Thiam, Pelkas, Samatta

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun Tekin, Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Sadık Çiftpınar, Novak, İsmail Yüksek, Kemal Ademi.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behic, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Daniel Avramovski, Aaron Lennon, Pedro Henrique, Wilfred Kanga.

Kayserispor yedekleri: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Yaw Ackah, Anton Maglica







