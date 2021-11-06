ÖZET Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-2

Süper Lig 'in 12. haftasında Fenerbahçe , sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Kayserispor'un gollerini Kolovetsios ve Gavranovic atarken Fenerbahçe'nin gollerini Mesut Özil ve Zajc kaydetti. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda İrfan Can'ın ayağından bir penaltı kaçırırken 4. kez direğe takıldı.

Maçtan önemli dakikalar

Fenerbahçe-Kayserispor maçı başladı.

6. dakikada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Min-Jae ile kaleci Berke arasında yaşanan anlaşmazlığı iyi değerlendiren Gavranovic Berke'yi geçip sol kanattan boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

16'da Zajc kaleyi tam karşıdan gören bir yerden ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kornere gitti.

24. dakikada Kayserispor serbest vuruş kazandı. Emrah ortayı yaptı, ceza sahası içinde Kemen kafayı vurdu top üstten auta gitti.

Penaltı kaçtı!

32. dakikada Fenerbahçe, VAR kararıyla penaltı kazandı. Cüneyt Çakır, 'VAR' uyarısının ardından ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu kenardaki monitörden izledi ve Campanharo'nun topa elle temas ettiğini tespit edip penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İrfan Can'ın şutu direkten oyun alanına döndü ve Fenerbahçe penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe kaçırdı Kayseri attı!

39. dakikada Kayserispor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada Thiam'ın kafa vuruşu direkten döndü ve Kolovetsios topu tamamlayarak skoru 1-0 yaptı.

İlkyarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı başlarken Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği yaptı. Nazım, Szalai ve Mayer oyundan çıktı, Serdar, Pelkas ve Novak oyuna girdi.

Fenerbahçe 52. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Tisserand'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruş direkten oyun alanının dışına çıktı.

Kayseri farkı ikiye çıkardı!

61. dakikada kendi sahasından hızlı çıkan Kayserispor'da Mame Thiam'ın uzun pasında sol kanatta Kemen topu hemen ceza sahasına çevirdi, arka direğe açılan topta Emrah'ın kale sahası içine çeviridği topta boş durumda bulunan Gavranovic, kendine gelen pası ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

Fenerbahçe yine direğe takıldı!

68. dakikada Pelkas'ın sol kanattan yaptığı harika şut Lung'un müdahelesiyle üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü! Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can ve Ferdi'nin yerine Mesut ve Muhammed oyuna girdi.

Fenerbahçe dördüncü kez direğe takıldı!

76'da Berisha, ceza sahası dışı sol çaprazında İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Berisha vuruşunu yaptı, top mücadele dördünce defa direkten geri döndü.

Zajc'tan müthiş gol

85. dakikada Fenerbahçe Kayserispor ceza alanı önünde seri paslar yaptı ve Zajc'ın direk diine doğru yapmış olduğu vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

85. dakikada Tisserand sağ kanattan yerden ortaladı, ön direkte Pelkas topa dokundu ama meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 86'da ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Muhammed, vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

90+2. dakikada Serdar Dursun sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Berisha kafayı vurdu top üstten auta gitti.

90+7. dakikada bir penaltı daha!

Fenerbahçe, 90+7. dakikada Berisha'nın yerde kalmasıyla VAR kararıyla bir penaltı daha kazandı! Topun başına geçen Mesut Özil skoru 2-2'ye getirdi ve bu golün ardından maç sona erdi.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Berke, Atilla, Kim Min-Jae, Tisserand, Ferdi, Nazım, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Meyer, Berisha

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Dört isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



