ÖZET | Fenerbahçe - Kasımpaşa maç sonucu: 4-1 (Hazırlık maçı)

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe , ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı farklı geçti. İlk maçta Csikszereda'yı Topuk Yaylası'nda 2-0'la geçen Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa karşısında da İrfan Can (p), Samatta, Serdar Dursun (p) ve Mert Hakan'ın golleriyle 4-1 kazanmayı başardı. Kasımpaşa'nın tek golünü Yusuf Erdoğan'ın penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun siftah yaparken bir diğer golcü Samatta hem bir gole imza attı hem de penaltı kazandırıp göz doldurdu. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı, saat 19.07'de başladı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri...

Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Jose Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, ikinci hazırlık maçında da 3'lü savunma hattı ile başladı. Fenerbahçe'de stoper Serdar Aziz ise Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Tecrübeli oyuncunun kasığındaki hafif sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı belirtildi.





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Maçtan dakikalar

GOL! 13.dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

GOL! 26.dakikada Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla hareketlenen Samatta, dar açıdan net bir vuruşla golü attı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 30.dakikada Fenerbahçe'de Ferdi çıktı yerine Muhammed Gümüşkaya girdi.

GOL! 40.dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 2-1 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı.

Fenerbahçe'nin ikinci yarı kadrosu: Altay, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi-Samuel, Caner, Zajc, Mert Hakan, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

GOL! 49.dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun'un penaltı golüyle 3-1 öne geçti.

GOL! 62.dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 4-1 öne geçti.

83.dakikada Caner Erkin serbest vuruşu kullandı şutunu kaleci Ertuğrul son anda çıkardı





22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı:

24 Temmuz Cumartesi / Saat: 18.00 / Fenerbahçe - Udinese

27 Temmuz Salı / Saat: 18.00 / Fenerbahçe - Tabir Sezana

30 Temmuz Cuma / Saat: 17.00 / Fenerbahçe - Al-Hilal