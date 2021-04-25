ÖZET | Fenerbahçe - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da devirip seriyi sürdürmek istedi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe fırtınası esti.Sarı lacivertliler, 15. dakikada Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Kasımpaşa Hajradinovic'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe 40. dakikada Attila Szalai'nin golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Fenerbahçe Enner Valencia'nın 45+1. dakikada attığı penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı başladı. Dakika 82'de Kasımpaşa Hadergjonaj'ın attığı golle farkı bire indirdi: 3-2. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanattan Hadergjonaj ceza sahasına ortasını gönderdi, içeride Thelin kafa vuruşunu yaptı top savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.

9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Caner Erkin, ceza sahası yayının üstündeki Valencia'ya yerden pasını attı. Valencia şutunu attı, kaleci Ertuğrul topu çıkardı.

11' Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi. Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan milli futbolcu şutunu attı, kaleciyi geçen topu Hadergjonaj çıkardı.

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13' Sarı lacivertliler ataklarını sıklaştırdı. Pelkas, Valencia ile paslaşarak ceza sahasına sağ çaprazdan girdi. Yunan futbolcu topu önüne alıp şutunu çıkardı ancak Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul gole izin vermedi.

GOL | 15' Sağ kanattan Caner Erkin, ceza sahasına ortasını gönderdi. İçeride bulanan Valencia, kaleci Ertuğrul'dan önce davranarak kafasını vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

GOL | 21' Kasımpaşa, Hajredinojic'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kaleci Harun'e atılan geri pası tecrübeli kaleci uzaklaştırmak istedi ancak top kısa düştü ve Hajredinovic topu önünde buldu. Kasımpaşa'nın 10 numarası topu kontrol edip şutunu çekti ve takımına eşitliği getirdi.

33' İrfan Can Kahveci, savunma arkasına koşu yapan Pelkas'a ara pasını attı. Yunan futbolcu kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı ancak Kasımpaşa kalecisi gole izin vermedi.

33' Pelkas yine ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kasımpaşa savunmasına çalımını attı, şutunu attı ancak Ertuğrul bir kez daha golü engelledi.

39' Fenerbahçe gol aramaya devam ediyor. Koomson'un hatası sonrasında topu kazanan Ozan Tufan, rakibini geçerek şutunu attı ancak Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.

GOL | 40' Sağ kanattan Fenerbahçe'nin kullandığı korner, sol kanata doğru açıldı. Mert Hakan, sol kanatta topu tutup, düzeltti ve ceza sahasına ortasını gönderdi. Orada korner için savunmadan gelen Szalai yükselerek kafasını vurdu ve uzak köşeye göndererek topu filelerle buluşturdu.

45' İrfan Can Kahveci ceza sahasında sıfıra inen Valencia'ya pasını gönderdi. Valencia rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 45+1' Topun başına Valencia geldi. Ekvadorlu futbolcu topu filelerle buluşturdu ve kendisinin 2, takımının 3. golüne imza attı: 3-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da Fenerbahçe etkili başladı.

54' Fenerbahçe ikinci yarıda da gol aradı. Sol kanattan Caner ceza sahası önünde Pelkas'a yerden pasını attı. Yunan yıldız sağda bulunan Valencia'ya topu göndermek istedi ancak onu geçen top Nazım'ın önünde kaldı. Milli futbolcu şutunu çekti ancak top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

58' Sadiku'nun savunma arkasına koşu yapan Thelin'e attığı pas sonrasında İsveçli golcü topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Daha sonra VAR'da pozisyon uzun bir süre incelendi, ofsayt kararı onaylandı.

77' Varga'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Hajradinojic kaleci Harun'ka karşı karşıya kaldı. Bosnalı futbolcu rakibini geçtikten sonra yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 82' Kasımpaşa, Hadergjonaj'ın attığı penaltı golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

90' Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Thelin kafasını vurdu, Harun Tekin son anda topu kornere çeldi.







