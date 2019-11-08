(ÖZET) Fenerbahçe - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Geçen hafta Kayserispor'a kaybeden ve ağır yara alan Kanarya, taraftarı önünde 3 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Henüz 6. dakikada Muriç'in penaltısıyla öne geçen Fenerbahçe'ye Kasımpaşa, 37'de Khalili ile cevap verdi. İlk yarı bu skorla sona erecek denilirken Sarı Lacivertli ekip, mücadeledeki ikinci penaltısını 44'te kazandı. Topun başına geçen Muriç, hata yapmadı ve takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

İkinci yarı heyecan devam etti. 56'da Paşa, Ben Youssef'le eşitliği yakalasada beraberlik uzun sürmedi. 59'da sahneye çıkan Serdar Aziz skoru belirledi.

Kasımpaşa'da Karim Hafez, Fenerbahçe'de ise Isla, gördükleri kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bırakan isimler oldular.

Bu sonucun ardından puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla Alanyaspor'u solladı ve liderlik koltuğuna oturdu. 12 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Victor Moses, Karim Hafez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Muriç penaltıda hata yapmadı

Mücadele çok hızlı başladı. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top desteğe gelen Vedat Muriç'e geldi. Kosovalı'nın pasında topla buluşan Moses, bir anda hızlandı ve Paşa'nın yarı sahasına kadar geldi. Moses'ın pasında topla buluşan Ozan'ı Hajradinovic düşürünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu ve bu sezonki 6. golünü attı.

Kasımpaşa, 13. dakikada tehlikeli geldi. Yusuf Erdoğan'ın pasında topla buluşan Aytaç Kara, ceza sahasının hemen önünden sert bir şut gönderdi, top direğin hemen yanından auta çıktı.

14'te Fenerbahçe etkili geldi. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Kasımpaşa savunması kafayla uzaklaştırmak istedi. Garry Rodrigues, önünde kalan topa vuruşunu yaptı. Kaleci Fatih Öztürk topun sahibi oldu.

17. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriç, Kasımpaşa savunmasından sıyrıldı ve kafa vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top az farkla auta çıktı.

Altay gole izin vermedi

34. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in pasında savunma arkasına sarkan Koita, Altay ile karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcunun şutunda pozisyonunu çok iyi alan genç eldiven, topu kornere çeldi.

Kasımpaşa golü buldu

37'de Kasımpaşa golü buldu. Fenerbahçe savunmasının hazırlıksız yakalandığı pozisyonda Khalili, boş koşu yapan Koita topu attı. Koita bekletmeden Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Başarılı kanat oyuncusu ceza sahasında boş durumda olan Khalili'yi topla buluşturdu. İsveç'lin bomboş durumda attığı şut ağlarla buluştu ve eşitlik geldi.

Fenerbahçe yeniden önde

41'de Moses'tan harika bir şut geldi. Nijeryalı oyuncu, Vedat Muriç'ten seken topa sol ayağıyla harika bir şut çıkardı. Aytaç'a çarpa top kornere çıktı. Kazanılan korderde topun başına Tolga Ciğerci geçti. Tolga'nın ortasına iyi yükselen Luiz Gustavo kafa vuruşunu yaptı. Gustavo'nun kafa vuruşunda Kasımpaşalı oyuncuya çarpıp kornere giden top sonrasında Fenerbahçe penaltı bekledi. Ali Palabıyık VAR ekranına gitti. VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıya sebebiyet veren Loret Sadiku sarı kart gördü.

Topun başına yine Muriç geçti. Fatih'i ve topu ayrı köşelere gönderen Kosovalı golcü takımını yeniden öne geçirdi.

Hakeme itirazları sonucu Serdar Aziz 43'de sarı kart gördü.

Kasımpaşa 10 kişi

Penaltı kararına itiraz eden ve hakemi alkışlayan Karim Hafez, art arda gördüğü 2 sarı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören Hafez'i takım arkadaşları güçlükle oyun alanının dışarısına çıkardı.

45+3. dakikada Aytaç Kara sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı.

Kasımpaşa ikinci yarıya değişiklikle başladı. Olivier Veigneau ikinci yarıda Abdul Rahman Khalili'nin yerine oyuna dahil oldu.

53. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına Garry Rodrigues hareketlendi ancak Fernandes kritik bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in yerine Nabil Dirar oyuna girdi.

Ben Youssef eşitliği getirdi

54'te Paşa, Yusuf Erdoğan'la tehlikeli geldi. Gelişen Kasımpaşa atağında Koita topu Yusuf Erdoğan'a aktardı. Fenerbahçe kalesine doğru topla hareketlenen Yusuf'un şutunda Altay gole izin vermedi ve top kornete gitti. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda top Ben Youssef'in önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.

57. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan yerini İlhan Depe'ye bıraktı.

Kadıköy'de gol yağmuru

Fenerbahçe 59'da Serdar Aziz'le yeniden öne geçti. Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşuna markajydan kurtulan ve çok iyi yükselen Serdar Aziz topu kafayla ağlara gönderdi, takımını öne geçiren isim oldu.

Altay kalesini gole kapattı. Sol kanattan İlhan Depe'nin yaptığı sert orta, boş durumda olan Ben Youssef'e gelmenden topu Altay kontrol etti.

70. dakikada Vedat Muriç, Aytaç Kara'ya yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gören isim oldu.

72. dakikada Fenerbahçe'de Jailson, Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Fenerbahçe'nin Şili'li sağ beki Mauricio Isla, Veigneau'ye yaptığı faulün ardından direk kırmızı kart gördü. İki takım da 10 kişi.

80. dakikada Kasımpaşa'da Fernandes, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kasımpaşa üçüncü ve son değişikliğini yaptı. Loret Sadiku yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

90+3. dakikada Fenerbahçe son değişikliğini yaptı. Victor Moses oyundan çıktı, yerine Sadık Çiftpınar girdi.

90 dakika Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa karşında takımının ilk 11’inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’nun yerine Tolga Ciğerci’ye ilk 11’de şans verdi.

Kalede Altay Bayındır’ı görevlendiren Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım’dan kurdu. Orta sahanın ortasında Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaparken, kanatlarda Victor Moses ile Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric oynadı.

Emre Belözoğlu yetişmedi

Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.

Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi.

Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe’de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü unutulmadı

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı.

Sarı-lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk’ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.

Kasımpaşa’da dört önemli eksik

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç men cezası alan kaptan Veysel Sarı ile sakatlıkları devam eden Mame Thiam ve David Pavelka, kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11’inden ise 4 değişiklik yaptı. Geçen hafta ilk 11’de oynayan Quaresma ve Veysel Sarı cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Mustafa Pektemek ile kaleci Ramazan Köse yedek kulübesinde oturdu. Bu oyuncuların yerine Kemal Özdeş, kaleci Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Yusuf Erdoğan ve Abdul Rahman Khalili’yi ilk 11’de oynattı.