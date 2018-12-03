(ÖZET) Fenerbahçe - Kasımpaşa maç sonucu: 2-2

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de kapandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıya verilen VAR kararı maça damga vurdu. Topun başına geçen Diagne, penaltıda Harun'u geçemedi fakat attığı gollerle Paşa'ya 1 puanı getiren isim oldu. Fenerbahçe'nin golleri ise Roman Neustadter ve Özgür Çek (KK)'den geldi.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.

Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü anmak adına ‘Kalpler Engel Tanımaz’ yazılı pankartla ısınmak için sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Tarkan Serbest'in şutu Fenerbahçe savunmasından kornere çıktı. Özgür Çek'in kullandığı korneri Fenerbahçe savunması zorlanmadan uzaklaştırdı.

3.dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mehmet Ekici'nin pasında Valbuena, Hasan Ali Kaldırım'ı harika bir noktada topla buluşturdu. Hasan Ali'nin yerden pasında Mehmet Ekici, ceza sahası üzerinde topu ıskaladı.

Penaltı kaçtı

Kasımpaşa, Diagne'nin şutunda Isla'nın topa elle dokunması sonucu 7. dakikada penaltı kazandı. Isla, penaltı pozisyonunun ardından sarı kart gördü.

Diagne'nin penaltısını Harun kurtardı. Dönen topta Eduok topu ağlara gönderirken Fenerbahçeli futbolcular itirazda bulundu. Edouk'un, Diagne topa vermeden cezası sahasına girdiği VAR uyarısıyla tespit eden Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. Oyun Fenerbahçe'nin endirekt vuruşuyla başladı.

Harun Tekin, karşılaştığı son 23 penaltının 10'unu kurtardı.

15. dakikada sağ kanattan kulanılan kornere iyi yükselen Mehmet Topal topu arka direğe indirdi. Bomboş kalan Neustadter, yakın mesafeden şutunu gönderdi, top yan ağlara kaldı.

Asist Trezeguet gol Diagne

22. dakikada Diagne'nin golüyle Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. 22. dakikada Diagne'nin golüyle Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Trezeguet'nin sağ açıktan açtığı muhteşem ortaya net bir kafa vuruşu yapan Diagne, Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti.

Mbaye Diagne'nin attığı gol, VAR odasında ofsayt şüphesiyle izlendi ancak karar değişmedi. Biraz önce penaltı kaçıran Diagne, attığı golle kendini affettirdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Slimani net kaçırdı

24. dakikada Fenerbahçe, beraberliğe çok yaklaştı. Valbuena'nın sol çaprazdan yaptığı ortada iyi yükselen Slimani kafa vuruşuyunu yaptı ama top yandan auta çıktı.

27.dakikada Tarkan Serbest, Mehmet Topal'ın yüzüne ayağıyla yaptığı sert hamle sonrası sarı kart gördü.

Ekici tehlikeli geldi

31.dakikada sağ kanattan çizgiye inen Mehmet Ekici, topu sert bir şekilde içeriye çevirdi. Yerden hızlı giden topa kimse dokunamadı ve Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

Karşı karşıya kaçtı

Kasımpaşa 32. dakikada Diagne ile tehlikeli geldi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Diagne ceza sahası dışından çok sert ve düzgün bir şut gönderdi, kaleci Harun topu güçlükle tokatladı.

38. dakikada Paşa, 2. gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda Trezeguet, pasını Eduok'a çıkardı. Sağ çaprazda topu kontrol eden Eduok, Harun ile karşı karşıya kaldı ancak topu üstten auta gönderdi.

42. dakikada ilk golün asistini yapan Trezeguet, ceza sahasına girmeden aşırtma bir şut denedi ama top auta gitti.

Fenerbahçe geriden geldi, öne geçti

Fenerbahçe, 44. dakikada eşitliği yakaladı. Valbuena'nın ortasına kale önünde kafayı vuran Neustadter, kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Roman Neustadter bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.

Tam ilk yarı bu skorla sona erecek derken, Fenerbahçe ikinci golü buldu. Soldan gelişen atakta Slimani'nin içeri çevirdiği pasta Özgür Çek topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe 1-0'dan geri gelip 2-1 öne geçti.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

********

İkinci yarı Kasımpaşa'nın vuruşuyla başladı. İkinci yarının başında iki takımda da herhangi bir oyuncu değişikliği yok.

Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başladı. 50. dakikada Mehmet Ekici, Hasan Ali'den aldığı pasın ardından sol tarafta topla buluştu ve sol ayağıyla yerden sert bir orta gönderdi. Ön direğe doğru hareketlenen Slimani, topa vurmayı başardı fakat top az farkla auta çıktı. Mehmet Ekici, bu sefer kaleyi yokladı. Ekici, ceza sahasının dışında sol çaprazdan orta pozisyonunda kaleye şut atmayı tercih etti ve vuruşunda kaleci Ramazan yatarak topu kontrol etti.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, 53. dakikada sarı kart gördü.

Diagne beraberliği getirdi

Slimani, skoru 3-1'e getirebilecek net gol pozisyonunu kaçırdıktan birkaç dakika sonra Kasımpaşa, Diagne ile skoru 2-2 yaptı. Sol kanattan Trezeguet'nin ortası ceza sahası içinde Fenerbahçeli oyunculardan sekti. Arka direkte boşa çıkan Diagne kafayla topu filelere yolladı ve kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de 14. maçında 16. golünü kaydetti.

Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi

59. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan içeri gönderdiği ortada Barış Alıcı'nın gelişine yaptığı vuruş, Ben Youssef'e çarpıp kornere gitti. Fenerbahçeli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Elle oynama itirazlarının ardından Barış Alıcı'nın şutu VAR'da incelendi ancak oyun devam etti.

Fenerbahçe'de 66. dakikada iki değişiklik birden geldi. Mehmet Ekici yerini Benzia'ya bıraktı. Oyuna devam edemeyen Fransız oyuncu Valbuena ise sekerek kenara geldi ve yerini Michael Frey'e bıraktı.

Kasımpaşa'da 69. dakikada Özgür Çek, yerini Olivier Veigneau'ye bıraktı.

Üst üste tehlikeli ataklar

69. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Eljif Elmas iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top kale direğinin dibinden dışarı çıktı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Kasımpaşa tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, sağ çaprazdan sert bir şut gönderdi. Yerden giden top kale direğinin dibinden auta gitti.

Kasımpaşa'nın tehlikeli atağını kesen Eljif Elmas, 80. dakikada sarı kart gördü.

Boş kaleye atamadı

90+1. dakikada Fenerbahçe sağ çaprazdan, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Benzia'nın yaptığı orta ceza sahasını karıştırdı ve devamında Ramazan boşa çıktı, Neustadter'in boş kaleye gönderdiği top auta çıktı!

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali; Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena; Slimani

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Eduouk, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından notlar

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb maçının 11'ine göre 3 farklı isimle sahaya çıktı. Koeman, Michael Frey'in yerine Islam Slimani, cezalı Jailson'un yerine Mehmet Topal'a, Benzia'nın yerine ise Mehmet Ekici'ye forma verdi.

Sarı lacivertli ekip sahaya, Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani ilk 11'i ile çıktı.

Sarı lacivertli ekipte kart cezaları bulunan Jailson ve Soldado'nun dışında sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ile Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemedi.

Mehmet Ekici kadroda

Sarı lacivertli futbolcu Mehmet Ekici, 10 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Kayserispor maçında 11'de görev alan Mehmet Ekici, Kasımpaşa maçı ile yeniden kendisine 11'de yer buldu. Ekici'ye teknik sorumlu Koeman tarafından 10 hafta sonra 11'de şans verildi.

Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı.

Sarı lacivertliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Kasımpaşa maçı öncesinde ısınmaya ''Kalpler Engel Tanımaz'' yazılı pankart ile çıktı.

Öte yandan Fenerbahçeli görme engelli taraftar Ahmet Özat, sarı lacivertli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat'ın anonsuna Fenerbahçeli taraftarlar coşku ile karşılık verdi.

Mustafa Denizli'den tek değişiklik

Fenerbahçe'nin konuğu olan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, geçen hafta 3-0'lık galibiyetle tamamlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam geçen hafta kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakan Sadiku'yu bu maçta 11'de görevlendirdi. Geçen hafta Sadiku'nun yerine görev alan Josue Sa ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet bir araya gelerek kenetlendi.







