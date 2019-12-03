(ÖZET) Fenerbahçe - İstanbulspor maç sonucu: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve İstanbulspor Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de Ersun Yanal genelde as oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkarken goller Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Miha Zajc'tan geldi.

Maçtan dakikalar...

13. dakikada Tolgay Arslan’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.

15. dakikada Ferdi’nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz’in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada Wellinton’a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0

49. dakikada Ferdi, Zajc ile duvar pası yaparak ceza alanına girip çektiği şutu Alperen oyun alanına çeldi. Dönen topun sahibi olan Zajc’ın vuruşunda da meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere çıktı.

49. dakikada Deniz’in kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Jailson’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi’nin pasında Deniz’in sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.

69. dakikada Jailson’un ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, az farkla auta çıktı.

71. dakikada Deniz Türüç’ün ara pasında topla buluşan Vedat Muriqi sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluştu. 3-0

86. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Muhammed Enes’in sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

88. dakikada Moses’in pası ile buluşan Muhammed, rakibinden sıyrılarak topu Zajc’a aktardı. Zajc’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0

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İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Harun Tekin - Mauricio Isla - Sadık Çiftpınar - Adil Rami - Nabil Dirar - Tolgay Arslan - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Deniz Türüç - Miha Zajc - Vedat Muriqi

Yedekler:

Altay Bayındır - Serdar Aziz - Zanka - Victor Moses - Tolga Ciğerci - Garry Rodrigues Alper Potuk Muhammed Gümüşkaya

İstanbulspor:

Alperen Uysal - Oğuzhan Berber - Wellington Nascimento - Tuncer Duhan Aksu - Patrick Etoga - Ali Aytemur - Onur Ergün - Aldin Cajic - Papa Diouf - Eslem Öztürk - Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler:

Umut Kaya - Muhammet Şahin - Mehmet Yeşil - Joseph Mensah - Ali Dere - Muhsin Yıldırım - Berkay Görmez - Kağan Miray Bağış - Muhammed Enes Durmuş - Oğuzhan Akgün