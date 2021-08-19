ÖZET | Fenerbahçe-Helsinki maç sonucu: 1-0

Fenerbahçe , 5,5 yıl sonra Avrupa sahnesine gelibiyetle döndü. Sarı lacivertliler, aylar sonra seyircisiyle kavuştuğu maçta Helsinki'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 65. dakika oyuna sonradan giren genç futbolcu Muhammed'den geldi. Temsilcimiz bu sonuçla rövanş öncesi ajantajı kaptı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.





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Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 4: Sağ kanattan gelişen Helsinki atağında ceza alanına çevrilen top ceza alanı içinde boşta kaldı, Sparv'ın şutu savunmadan geri döndü.

Dakika 9: Fenerbahçe gole yaklaştı. Zajc'ın sağ kanattan çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Osayi Samuel'e gelmeden savunma kornere attı. Kullanılan kornerden sonuç çıkmadı.

Dakika 18: Fenerbahçe, rakip kalede gol arıyor. Gustavo'nun ceza sahası dışından vurduğu şuttu, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 28: Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan Sosa'nın yaptığı ortaya gelişine vuran Mesut'un şutunda top az farkla dışarı gitti.

Dakika 37: Hızlı gelişen Helsinki atağında Roope Riski, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Riski'nin vurduğu şutta top üsten auta çıktı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Samuel'in ceza alanı içinde ortaya çevirdiği topa İrfan Can vurdu kaleye giden topa savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Dakika 55 SAKATLIK: Fenerbahçe'de sakatlanan İrfan Can Kahveci, oyundan alındı. İrfan'ın yerine Ferdi Kadıoğlu maça dahil oldu.

Dakika 65 GOL: Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed'in nefis golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 90: Mücadele sona erdi.

Fenerbahçe-Helsinki 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc.

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.