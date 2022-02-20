(ÖZET) Fenerbahçe - Hatayspor maç sonucu: 2-0

2 maçlık galibiyet hasretine Giresunspor deplasmanında son veren Fenerbahçe , Süper Lig 'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk etti. En son 23 Eylül-3 Ekim arası ligde üst üste 3 maç kazanan Kanarya, evinde 3 puanı kaptı, aylar sonra ilk kez seri yakaladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmayı 2-0 kazanan Kanarya, 43 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.





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Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti 67. ve 81. dakikalarda Serdar Dursun'un penaltı golleri getirdi. Kötü gidişata geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında son veren Hatayspor ise zorlu deplasmandan puansız döndü. Bordo Beyazlılar, 39 puanla 8. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki orta sahası Arda Güler, Burak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serdar Dursun'un şutunda top kaleci Munir'de kaldı.

9' Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Crespo, Saint-Louis ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Kısa süre sahada seken 25 yaşındaki oyuncu, oyuna devam etti.

12' Hatayspor'da Benzia'nın savunma arkasına göndermek istediği topta araya giren Serdar Aziz, tehlikeyi uzaklaştırdı.

13' Burak Öksüz'le girdiği ikili mücadeleyi kazanan Osayi Samuel, sağ kanatta buluştuğu topu ön direğe gönderdi. Serdar Dursun'dan önce araya giren Munir, topu kontrol etmeyi başardı.

16' Samuel'le girdiği ikili mücadelede sakatlanan Burak Öksüz, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı. 26 yaşındaki oyuncunun yerine Selimcan Temel girdi.

17' Hatayspor'da Ruben Riberio, Rossi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

21' Selimcan'ın ara pasına koşu yapan Saba, sağ kanatta buluştuğu topu içeri çevirdi. Altay, rahat bir şekilde topu kontrol etmeyi başardı.

23' Hatayspor, tehlikeli geldi. Çağtay'dan kaptığı topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda top Altay'da kaldı.

26' Arda Guler'in kullandığı köşe vuruşunu Ozan Tufan, arka direkte tekrar içeriye gönderdi. Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

33' Ozan Tufan'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleye yönelen top kaleci Munir'de kaldı.

35' Hatayspor savunmasından şık çalımlarla sıyrılan Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı şutta top direğin yanından auta çıktı.

37' Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Genç oyuncunun ortasında kaleye yakın bir mesafeden topa dokunan Tisserand, Munir'i geçemedi.

38' Fenerbahçe'de günün etkili isimlerinden olan Arda Güler'i hızlı hücumda düşüren Selimcan Temel, sarı kart gördü.

40' Serdar Aziz'in hatasında topla buluşan ve ceza sahasına koşu yapan El Kaabi, Altay'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

45+1' Konuk takım, bir kez daha El Kaabi ile geldi. Saint-Louis'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde bomboş kalan Faslı forvetin şutunda top Altay Bayındır'da kaldı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerine Mergim Berisha oyuna dahil oldu.

54' Mergim Berisha, Serdar Dursun'un ortasında arka direkte buluştuğu topu penaltı noktasına indirdi. Miha Zajc'ın gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı.

55' El Kaabi'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden Benzia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havaya kalktı.

58' Hatayspor'da Kamil Ahmet, sağdan içeriye uzun bir top gönderdi ancak kaleci Altay çift yumrukla topu karşıladı.

60' Hızlı gelişen atakta Hatayspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Saba, boş durumdaki Saint-Louis'yi gördü. Kaleye yakın bir mesafede bomboş durumda olan Fransız orta sahanın şutunda Altay, üstüne gelen topu çelmeyi başardı.

61' Hatayspor'da Saint-Louis'nin yerine Kahraba oyuna dahil oldu.

64' Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan iki hamle geldi. Serdar Aziz'in yerine Szalai, Rossi'nin yerine Pelkas oyunda.

65' Hatayspor Kaptanı Ruben Riberio'dan topu kapan Arda Güler, sağ çizgiden ceza sahasına ortasını yaptı. Munir'den seken topu kontrol eden Miguel Crespo, El Kaabi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 67' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, şutunu attı ve Munir'i ters köşeye yatırdı. Milli forvet, bu sezonki 8. golünü Hatayspor'a karşı attı.

72' Serdar Dursun'un ceza sahası dışından attığı şutta top üst direkten auta çıktı.

73' Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki orta sahası Arda Güler, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. İlk resmi maçında göz dolduran Arda'yı taraftarlar ayakta alkışladı.

79' Hatayspor kalecisi Munir, topu uzaklaştırmak isterken Serdar Dursun araya girdi. Faslı file bekçisinin milli forvete müdahalesi sonrası Yasin Kol, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 81' Penaltıyı kullanan Serdar Dursun, takımını 2-0 öne geçirdi, kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

87' Hatayspor'da Selimcan'ın yerine Muhammed, Saba'nın yerine Sadık, Benzia'nın yerine Bertuğ oyunda.

87' Fenerbahçe'nin gollerini atan Serdar Dursun, yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

Maçın hakemi Yasin Kol son düdüğü çaldı ve 90 dakika Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

FENERBAHÇE: Altay - Ozan (Dk.46 Berisha), Serdar Aziz (Dk.64 Szalai), Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi (Dk.64 Pelkas), Arda Güler (Dk.73 Mert Hakan), Serdar Dursun (Dk.87 Burak Kapacak)

HATAYSPOR: Munir - Kamil, Sackey, Burak (Dk.18 Selimcan), Adekugbe, Onur, Riberio, Benzia (Dk.87 Özgür Yıldırım), Saint-Louis (Dk.62 Kahraba), Lobjanidze (Dk.87 Sadık Baş), El Kaabi

GOLLER: Dk.67 (P) - Dk.81 (P) Serdar Dursun (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Riberio, Selimcan (Atakaş Hatayspor)



