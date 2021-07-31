(ÖZET) Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı sonucu: 3-2

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı . Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Csikszereda'yı 2-0'la geçen, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Fürth'ü 3-2 ile geçti.

Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Miha Zajc, 7. ve 31. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Alman ekibinin sayılarını ise 34. dakikada Abdourahmane Barry ve 76. dakikada Jamie Leweling kaydetti.

Fenerbahçe'nin Miha Zajc ile bulduğu gol.









Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bulduğu gol.





Serdar Dursun'un kendisinin 2., takımının 3. golü.









En ciddi rakip Dinamo Kiev

4 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe, güçlü bir rakiple kendini test edecek. Sarı Lacivertliler, Mircea Lucescu yönetiminde geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev ile hazırlık maçında karşılaşacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Vitor Pereira, ilk 11'de değişikliğe gitmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Zwolle ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre değişikliğe gitmedi. Pereira, "Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Serdar" 11'i ile sahaya çıktı. Greuther Fürth Teknik Direktörü Stefan Leitl ise "Burhert, Bauer, Fen, Hirigota, Ambiama, Sarpre, Yung, İtter, Barry, Seguin, Green" ilk 11'i ile mücadeleye başladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 4'üncü dakikada Zajc, 8'inci ve 30'uncu dakikada Serdar Dursun attarken Greuther Fürth'ün gollerini ise 34'üncü dakikada Barry ve 76'ncı dakikada Leweling kaydetti.

İkinci yarıda 9 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelenin ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Portekizli teknik adam; Serdar, Mesut, Novak, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi-Samuel, Szalai'nin yerlerine Valencia, İrfan Can, Dirar, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Samatta, Zanka'yı oyunda dahil etti.

Altay ile Tisserand 90 dakika sahada

Fenerbahçe'nin Greuther Fürth ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vitor Pereira, 9 değişiklik yaparken 2 ismi değiştirmedi. Sarı-lacivertlilerde, Altay ile Tisserand, 90 dakika mücadele etti.

Pereira, 8 futbolcuya kadroda yer vermedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 8 futbolcuya kadroda yer vermedi. Pereira'nın tercihi nedeniyle; Nazım Sangare, Lemos, Caulker, Sosa, Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra altyapıdan kadroya dahil edilen kaleci Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil etmedi.

Samatta ve Zanka, 2. yarıda oyunda

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle Zwolle maçında forma giyemeyen Samatta, Greuther Fürth mücadelesine yedek soyundu. Tanzanyalı futbolcu mücadelenin 64'üncü dakikasında oyunda dahil oldu. Euro 2020'de Danimarka Milli Takımı'nda yer aldığı için kampa geç katılan Zanka, Greuther Fürth maçında yedekler arasında yer aldı. Danimarkalı futbolcu mücadelenin 72'nci Szala'inin yerine oyuna girdi. Zanka, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.