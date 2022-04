(ÖZET) Fenerbahçe - Göztepe maç sonucu: 2-0

Galatasaray derbisini kazanarak büyük moral bulan ve ikincilik için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe , Süper Lig'de 33. hafta maçında düşme potasında bulunan Göztepe ile karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünden oynanan maçtan Sarı-Lacivertliler 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

Göztepe'de Moubandje Rossi'ye yaptığı hareket sonrasında 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, üst üste 5. maçından galibiyet ile ayrıldı ve puanını 62'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına saatler kala, stat kapılarının da erken açılmasıyla birlikte tribünleri doldurmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmada takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Maçtan dakikalar

3'| Göztepe'nin Berkan Emir ile kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Arslanagic vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe maça golle başladı

GOL | Fenerbahçe 4. dakikada Serdar Aziz'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ köşeden Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerde ceza sahasına gelen ortaya savunmadan çıkan Serdar Aziz kafasıyla vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

9'| Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'nin ikili oyunu ile sağ kanattan etkili geldi. Rossi'nin pasında Mert Hakan Yandaş'tan önce Göztepe savunması araya girdi.

17'| Diego Rossi'nin savunma arkasına doğru gönderdiği topta Crespo, ortaya çevirdi. Serdar Dursun'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Altay Bayındır geçit vermedi

18'| Göztepe etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun aka direğe doğru ortasında Moubandje sol çaprazdan gelişine vuruşunu yaptı. Kaleci Alta7y Bayındır yakın mesafeden gelen topu kurtarmayı başardı.

Gol VAR'dan döndü

20'| Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ortasında Göztepe savunmasının kafayla uzaklaştıramadığı topa Miha Zajc, gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından Miha Zajc'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pelkas oyuna devam edemedi

27'| Fenerbahçe'de Pelkas ceza alanının hemen önünde kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası önce sedye istendi ancak sonrasında Yunan oyuncu yavaş adımlarla kenara geldi. Bir süre kendisini deneyen Pelkas oyuna devam edemedi ve yerini Attila Szalai'ye bıraktı. Yunan futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

40'| Göztepe mutlak gol pozisyonunda yararlanamadı. Halil Akbunar ile orta sahayı hızlı geçen Göztepe'de seken topta kaleci ile karşı karşıya kalan David Tijanic'in şutunda Altay Bayındır gole izin vermedi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

51'| Göztepe etkili geldi! Franco Di Santo'nun sağ ayağıyla ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

55'| Fenerbahçe sağ kanattan Osayi-Samuel ile etkili geldi. Çalımlarla hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in dip çizgiye inmeden Diego Rossi'ye çıkardığı topta son anda araya Murat Paluli girdi.

59'| Göztepe hızlı çıktı. Sol taraftan David Tijanic'in içeri çevirdiği topta Halil Akbunar'ın vuruşu kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

65'| Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ortasında Altay Bayındır ve Franco Di Santo hava topu mücadelesinde çarpışarak yere düştü. Altay Bayındır yaşadığı kısa sakatlığının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

71'| Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia, dip çizgiden içeri doğru çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Crespo'nun şutu üstten auta çıktı.

Penaltı ve kırmızı kart

GOL | Fenerbahçe çok etkili geldi! Arda Güler'in çevirdiği topta Diego Rossi müsait durumda topu ağlara yollayamadı ve yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Arda Güler penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Göztepe'de Moubandje, Rossi'ye yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü.

86'| Bright Osayi-Samuel'in sağ kanattan içeri çevirdiği topta Arda Güler penaltı noktası üzerinden vurdu. Top az farkla auta çıktı.

90+4'| Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi, arka direkteki Ferdi'yi gördü. Topla buluşan Ferdi'nin kaleciye karşı karşıya kaldığı pozisyonda Piric gole izin vermedi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Fenerbahçe - Göztepe 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun.

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil Akbunar, Tijanic, Di Santo

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 2-1 kazanılan Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak Göztepe karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, derbide gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci’nin yerine Dimitris Pelkas’a ilk 11’de görev verdi. Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Altay Bayındır - Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Göztepe karşısına tek oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Sarı-lacivertli ekipte derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Göztepe müsabakasında takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Mesut Özil ve Ozan Tufan da maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu sınırda

Sarı-lacivertlilerde Göztepe karşılaşması öncesinde 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34’üncü haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Göztepe'de 3 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligin 32’nci haftasında 2-1 kaybettikleri Yukatel Kayserispor maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Tomas, savunmada Kerim Alıcı’nın yerine Murat Paluli’ye, Obinna Nwobodo yerine Soner Aydoğdu’ya, Lourency yerine ise Berkan Emir’e forma verdi. Göztepe, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Piric-Murat Paluli, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, Moubandje, Di Santo.

İzmir ekibinde 4 eksik

Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Wilker Angel, Oussama Tannane ile birlikte Aytaç Kara, Fenerbahçe karşısında forma giymedi. Ayrıca Göztepe’de kadro dışı bırakılma süreci devam eden kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sıra hafta içinde Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Cincinati FC’ye transferi açıklanan Obinna Nwobodo, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'den anlamlı pankartlar

Fenerbahçeli futbolcular, Göztepe maçının öncesinde ısınmaya “Koşamayanlar İçin Koş” isimli pankart ile çıktı. Sarı-lacivertliler, mottosu “Koşamayanlar İçin Koş” olan ve her yılın mayıs ayında düzenlenen Wings for Life World Run koşusuna dikkat çekti. Wings for Life World Run’da kayıt ücretlerinin tamamı omurilik felcine bir tedavi bulmaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Organizasyon, 8 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli oyuncular, ayrıca karşılaşma öncesindeki seremoniye de “Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” yazılı pankart ile çıktı.